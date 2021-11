ВООЗ схвалила нову вакцину від коронавірусу: що відомо про COVAXIN?

Все, що потрібно знати про індійську вакцину Covaxin.

На початку пандемії створення бодай однієї ефективної вакцини від коронавірусу видавалося чимось недосяжним.

Нині ж у світі, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, на стадії клінічних досліджень тестують 132 вакцини проти COVID-19.

Ще 194 – на етапі випробовувань.

ВООЗ схвалила для екстреного застосування індійську вакцину Covaxin від біотехнологічної компанії Bharat Biotech.

Це вже восьма вакцина, яка отримала дозвіл організації, після американських Moderna, Johnson & Johnson, німецько-американської Pfize, шведсько-британської AstraZeneca та її індійської копії Covishield, а також – китайських Sinopharm і CoronaVac.

Зокрема, компанія Bharat Biotech виготовляє вакцини проти гемофільної інфекції типу В, поліомієліту, черевного тифу, ротавірусної інфекції та грипу типу А.

COVID-вакцина Covaxin — інактивована, тобто містить “мертвий” вірус, що не несе загрози для людського організму.

За цією ж добре відомою, однією з найстаріших технологій, розроблений і китайський CoronaVac, яким щеплять в Україні.

Доклінічні випробування на мавпах та гризунах підтвердили здатність вакцини захищати від коронавірусної інфекції.

Результати 1-2 фази досліджень оприлюднили у фаховому медичному журналі The Lancet.

У дослідженнях третьої фази в Індії взяли участь майже 26 тисяч добровольців старше 18-ти років.

Науковці з’ясували, що Covaxin на 77,8% захищає від симптоматичного COVID-19, тобто від зараження.

Крім того, розробники стверджують, що ця вакцина запобігає безсимптомній формі коронавірусу на понад 63% — тобто, здатний уповільнити передачу вірусу, що особливо актуально через домінування у світі особливо заразної Дельти.

У травні 2021-го Bharat Biotech розпочала випробування препарату на дітях — набрали 525 добровольців від 2-х до 18-ти років.

Дослідження тривають.

Covaxin, окрім Індії, вже дозволили у низці країн Африки, Азії та Південної Америки.

Вакцину також планують вивести на ринок США і для цього Bharat Biotech розпочала співпрацю з американською компанією Ocugen, що базується в Пенсільванії.

Ця ж компанія наприкінці жовтня 2021-го подала запит до Управління з продовольства і медикаментів (FDA) на проведення третьої фази досліджень препарату в США — рішення наразі очікують.

У ВООЗ, у свою чергу, зазначають, що вакцина Covaxin підходить для країн з низьким і середнім рівнем доходу через прості вимоги до транспортування та зберігання за температури 2-8 °C.

Над якими ще розробками працюють науковці?

Що відомо про вакцину від коронавірусу “другого покоління”?

Про все дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно знати про ковідний сертифікат.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.