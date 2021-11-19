ВООЗ схвалила нову вакцину від коронавірусу: що відомо про COVAXIN?

Все, що потрібно знати про індійську вакцину Covaxin.
На початку пандемії створення бодай однієї ефективної вакцини від коронавірусу видавалося чимось недосяжним.
Нині ж у світі, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, на стадії клінічних досліджень тестують 132 вакцини проти COVID-19.
Ще 194 – на етапі випробовувань.
Нова вакцина Covaxin
ВООЗ схвалила для екстреного застосування індійську вакцину Covaxin від біотехнологічної компанії Bharat Biotech.
Це вже восьма вакцина, яка отримала дозвіл організації, після американських Moderna, Johnson & Johnson, німецько-американської Pfize, шведсько-британської AstraZeneca та її індійської копії Covishield, а також – китайських Sinopharm і CoronaVac.
До пандемії виробник Covaxin вивів на ринок 15 вакцин, що експортуються у більш ніж 120 країн світу.
Зокрема, компанія Bharat Biotech виготовляє вакцини проти гемофільної інфекції типу В, поліомієліту, черевного тифу, ротавірусної інфекції та грипу типу А.
Принцип дії
COVID-вакцина Covaxin — інактивована, тобто містить “мертвий” вірус, що не несе загрози для людського організму.
За цією ж добре відомою, однією з найстаріших технологій, розроблений і китайський CoronaVac, яким щеплять в Україні.
Вакцина дводозна, вводиться внутрішньом’язово, щеплення необхідно повторити через чотири тижні після першої ін’єкції.
Дослідження
Доклінічні випробування на мавпах та гризунах підтвердили здатність вакцини захищати від коронавірусної інфекції.
Результати 1-2 фази досліджень оприлюднили у фаховому медичному журналі The Lancet.
Відповідно до них, індійська вакцина не викликає серйозних побічних ефектів та дає належну імунну відповідь у вигляді антитіл та “вмикає” так звані Т-клітини пам’яті.
У дослідженнях третьої фази в Індії взяли участь майже 26 тисяч добровольців старше 18-ти років.
Ефективність
Науковці з’ясували, що Covaxin на 77,8% захищає від симптоматичного COVID-19, тобто від зараження.
Ефективність препарату від важкого перебігу хвороби оцінили аж у 93,4%.
Крім того, розробники стверджують, що ця вакцина запобігає безсимптомній формі коронавірусу на понад 63% — тобто, здатний уповільнити передачу вірусу, що особливо актуально через домінування у світі особливо заразної Дельти.
До речі, захист від інфікування саме цим варіантом коронавірусу науковці оцінили у щонайменше 65%.
У травні 2021-го Bharat Biotech розпочала випробування препарату на дітях — набрали 525 добровольців від 2-х до 18-ти років.
Дослідження тривають.
Covaxin, окрім Індії, вже дозволили у низці країн Африки, Азії та Південної Америки.
Вакцину також планують вивести на ринок США і для цього Bharat Biotech розпочала співпрацю з американською компанією Ocugen, що базується в Пенсільванії.
Ця ж компанія наприкінці жовтня 2021-го подала запит до Управління з продовольства і медикаментів (FDA) на проведення третьої фази досліджень препарату в США — рішення наразі очікують.
У ВООЗ, у свою чергу, зазначають, що вакцина Covaxin підходить для країн з низьким і середнім рівнем доходу через прості вимоги до транспортування та зберігання за температури 2-8 °C.Також по темі: Чи можна вакцинуватися під час спалаху інфекції? Експерти про гострі питання щодо щеплення Moderna: що відомо про американську вакцину від коронавірусу "Антитіло-вбивця": що сильніше — імунітет перехворілого чи вакцинованого?
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