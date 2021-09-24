Топлес і з черешнями у роті. Меган Фокс та Кортні Кардашян наробили галасу гарячими фото

Меган Фокс і Кортні Кардашя наробили галасу своїми гарячими фото і в білизні, і без!
Так напередодні американська акторка і реаліті-зірка стали моделями для реклами спідньої білизни Skims.
Це бренд, нагадаємо, молодшої сестри Кортні — Кім Кардашян.
Мабуть лише лінивий не обговорював ці спокусливі фото:
Позували красуні і з черешнями, і з яблуками, і з трояндами.
А таке Instagram дуже любить.
Пости кожної з моделей назбирали вже більше 3 мільйонів лайків, а на сторінці у Кім — взагалі більше 9!Також по темі: У латексі і з шаурмою. Леся Нікітюк вразила мережу гарячими фото Оголюватись як сенс життя. Зіркові красуні, які обожнюють публікувати гарячі фото Їй справді 51? Наомі Кемпбелл приголомшила мережу гарячими фото
Більше зіркових новин дивіться у сюжеті.
Нагадаємо, раніше ми розповідали секрети краси Меган Фокс.
Фото: meganfox