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ICTV Ранок 24.09.2021 16:00
24.09.2021 16:00
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Топлес і з черешнями у роті. Меган Фокс та Кортні Кардашян наробили галасу гарячими фото

Топлес і з черешнями у роті. Меган Фокс та Кортні Кардашян наробили галасу гарячими фото

Меган Фокс і Кортні Кардашя наробили галасу своїми гарячими фото і в білизні, і без!

Так напередодні американська акторка і реаліті-зірка стали моделями для реклами спідньої білизни Skims.

Це бренд, нагадаємо, молодшої сестри Кортні — Кім Кардашян.

Мабуть лише лінивий не обговорював ці спокусливі фото:

Позували красуні і з черешнями, і з яблуками, і з трояндами.

А таке Instagram дуже любить.

Пости кожної з моделей назбирали вже більше 3 мільйонів лайків, а на сторінці у Кім — взагалі більше 9!

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали секрети краси Меган Фокс.

Фото: meganfox

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Теги: Instagram, зіркові новини, Кортні Кардашян, Меган Фокс
24.09.2021 16:00



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