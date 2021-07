Палкі танці біля басейну. Ріанна поділилася провокаційним відео

Скандальна барбадоська співачка Ріанна поділилася провокаційним відео.

Зірка показала палкі танці біля басейну в купальнику.

Допис знаменитість розмітила у своєму інстаграм-блозі.

Відео вже зібрало понад чотири мільйони вподобань.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про топ холостяків України.

Фото: badgalriri

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.