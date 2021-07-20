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ICTV Ранок 20.07.2021 19:15
20.07.2021 19:15
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Палкі танці біля басейну. Ріанна поділилася провокаційним відео


Скандальна барбадоська співачка Ріанна поділилася провокаційним відео.

Зірка показала палкі танці біля басейну в купальнику.

Допис знаменитість розмітила у своєму інстаграм-блозі.

Відео вже зібрало понад чотири мільйони вподобань.

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Нагадаємо, раніше ми писали про топ холостяків України.

Фото: badgalriri

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Теги: інстаграм зірок, зірки, Ріанна, шоу-біз
20.07.2021 19:15



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