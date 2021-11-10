Наздогнала зіркову матусю? Донька Сінді Кроуфорд знялась топлес для відомого глянцу

Виросла донечка Сінді Круфорд і стрімко наздогнала маму.
Так нещодавно донька відомої американської супермоделі, зірки 90-их, 20-річна Кайя Гербер відзнялась для популярного глянцу топлес.
Ну, а як не поділитись такими фото у своєму Instagram?
Думки коментаторів розділилися.
Поки одні захоплювались схожістю Кайі та Сінді, інші — обурювались такою відвертість, мовляв:
Дівчині всього 20, куди батьки дивляться.
Проте Кайя Гербер вже давно знана у світі моди, та й це далеко не перша її відверта фотосесія.Також по темі: Топлес і з черешнями у роті. Меган Фокс та Кортні Кардашян наробили галасу гарячими фото Майже не змінилася. 55-річна супермодель Сінді Кроуфорд повторила культову рекламу 90-их Топлес у 55: Елізабет Герлі потішила фанів звабливим знімком
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Нагадаємо, раніше ми розповідали 55-річна Сінді Кроуфорд показала фото в купальнику.
Фото: kaiagerber