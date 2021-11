Наздогнала зіркову матусю? Донька Сінді Кроуфорд знялась топлес для відомого глянцу

Виросла донечка Сінді Круфорд і стрімко наздогнала маму.

Так нещодавно донька відомої американської супермоделі, зірки 90-их, 20-річна Кайя Гербер відзнялась для популярного глянцу топлес.

Ну, а як не поділитись такими фото у своєму Instagram?

Думки коментаторів розділилися.

Поки одні захоплювались схожістю Кайі та Сінді, інші — обурювались такою відвертість, мовляв:

Проте Кайя Гербер вже давно знана у світі моди, та й це далеко не перша її відверта фотосесія.

