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ICTV Ранок 10.11.2021 21:10
10.11.2021 21:10
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Наздогнала зіркову матусю? Донька Сінді Кроуфорд знялась топлес для відомого глянцу

Наздогнала зіркову матусю? Донька Сінді Кроуфорд знялась топлес для відомого глянцу

Виросла донечка Сінді Круфорд і стрімко наздогнала маму.

Так нещодавно донька відомої американської супермоделі, зірки 90-их, 20-річна Кайя Гербер відзнялась для популярного глянцу топлес.

Ну, а як не поділитись такими фото у своєму Instagram?

Думки коментаторів розділилися.

Поки одні захоплювались схожістю Кайі та Сінді, інші — обурювались такою відвертість, мовляв:

Дівчині всього 20, куди батьки дивляться.

Проте Кайя Гербер вже давно знана у світі моди, та й це далеко не перша її відверта фотосесія.

Також по темі: Топлес і з черешнями у роті. Меган Фокс та Кортні Кардашян наробили галасу гарячими фото Майже не змінилася. 55-річна супермодель Сінді Кроуфорд повторила культову рекламу 90-их Топлес у 55: Елізабет Герлі потішила фанів звабливим знімком

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали 55-річна Сінді Кроуфорд показала фото в купальнику.

Фото: kaiagerber

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Теги: Instagram, Сінді Кроуфорд, шоу-біз
10.11.2021 21:10



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