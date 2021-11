Красуні та красунчики: цікаві фільми з привабливими акторами

Список фільмів з красивими акторами. Ранок у Великому Місті підібрав цікаві муві для твого вечора.

Любиш дивитися фільми? Кайфуєш від красивих акторів та пікантних емоцій?

Тоді цей топ саме для тебе.

Жанр: драма, еротика

Сюжет: Масімо Торічелі — молодий, красивий бос сицилійської мафіозної сім’ї.

Лаура Біль — директор продажу в розкішному готелі. Одного разу вони зустрічаються в Сицилії.

Рейтинг IMDb: 3.3/10

Історія кохання двох зовсім різних людей.

Анна Марія Секлюцька та Мішель Морроне дійсно привабливі.

Вони стали справжньою палкою прикрасою кінострічки.

Джеймс МакЕвой захоплює своєю неординарністю, талановитістю та красою.

Багатьом сподобався “Спліт” саме завдяки актору.

А у полоні він тримав акторку Аню Тейлор-Джой, що зараз відома за серіалом Ферзевий гамбіт.

Жанр: трилер, жахи

Сюжет: У голові Кевіна 23 особистості. Про них він розповів своєму психологу.

Однак є сила, яка змусила Кевіна викрасти трьох дівчат та утримувати їх в полоні.

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Актори кінострічки — молоді, красиві, захоплюючі.

Саме тому фільм має почесне місце в даній підбірці.

Жанр: комедія, мелодрама

Сюжет: Напередодні Різдва в місті Лорел, де ніколи не було снігу, розпочався справжній буревій.

Доля привела дівчину Джулі Рейес у кафе з відомим музикантом Стьортом Бейлом.

Дівчина навіть не здогадується, що звичайний перекус посприяє ситуаціям, які змінять життя людей.

Рейтинг IMDb: 5.8/10

Жанр: кримінал, драма, трилер

Сюжет: Автобіографічна історія Шарьєра Анрі, який написав повість про героя, що потрапив у колонію для особливо небезпечних злочинців.

Однак, він не заслуговує на це. Тому хлопець не втрачає надії на свободу…

Рейтинг IMDb: 7.2/10

Круто, коли актори не тільки професійно грають, а мають цікаву зовнішність.

Це саме про даний фільм. Оскароносний Рамі Малек та харизматичний Чарлі Ханнем не лишать вас байдужими.

Жанр: драма

Сюжет: Історія про тринадцятирічного хлопчика Теодора Деккера, який живе разом з матір’ю.

Жінка підтримувала сина, робила все можливе, щоб розширити його кругозір.

Вони разом ходили до музеїв, відвідували виставки. Однак, один похід змінив все їх життя.

Рейтинг IMDb: 6.3/10

Звісно, краса досить суб’єктивне поняття.

Але тільки гляньте на акторський склад: Енсел Елгорт, Ніколь Кідман, Сара Полсон. Справді симпатичні, чи не так?

Жанр: кримінал, бойовик, комедія

Сюжет: Гангстер з Лондона вирішує продати свій бізнес та стати справжнім зразковим сім’янином.

Бандити починають полювання на нього та його бізнес.

До чого це призведе? Подивись цей фільм і обов’язково дізнаєшься.

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Брутальні чоловіки та відомі своїми численними акторськими роботами: Чарлі Ханнем, Меттью Мак-Конагей, Колін Фаррелл, Г’ю Грант.

Ніхто естетично не залишаться байдужими.

Жанр: романтика, трилер

Сюжет: Луїс Антоніо Варгас — досить успішний у сфері продаж кави.

Чоловік одружився на Джулії Рассел, з якою він познайомився в переписці. Однак вона зовсім не та, за кого себе видає…

Щоб зрозуміти, тобі неодмінно слід подивитися цей шедевр кінематографу.

Рейтинг IMDb: 6.1/10

Анджеліна Джолі — еталон жіночої краси для багатьох.

А з нею поруч не менш красивий та палкий Антоніо Бандерас.

Не пропусти можливість насолодитися цікавою акторсько грою та інтригуючим сюжетом.

Жанр: біографія, драма, кримінал

Сюжет: Джордан Белфорт у 1987 році заснував одну з найбільших брокерських контор.

Через десять років він був засуджений.

Джордан марнує життя, але настає момент, коли швидким збагаченням Белфорта починає цікавитися агент ФБР.

Рейтинг IMDb: 8.2/10

Леонардо Ді Капріо, здається, тут все зрозуміло.

Геніальний красунчик-актор у головній ролі кінострічки.

А чого лиш варта чарівні Марго Роббі, Крістін Міліоті.

Ще ж про Кейла Чендлера і Метьью Мак-Конагей не можна забути.

Чому б не переглянути?

Жанр: романтика, драма

Сюжет: Історія про дорослішання чотирьох сестер: перше кохання, розчарування та розпач, розлука та пошуки себе.

Це все та навіть більше у фільмі.

Тому запасайся смаколиками та починай свій кіновечір.

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Жінки у цьому фільмі — красуні і розумниці. Усі різні та справді особливі.

Сірша Ронан, Флоренс П’ю, Емма Вотсон, Меріл Стріп – хіба кращий акторський склад можна уявити?

А Тімоті Шаламе додав ще більше (здавалося, куди вже) краси стрічці.

Цікава історія, красива картинка, що ще необідно для вдалого вечора.

Жанр: мелодрама, комедія

Сюжет: Брук — розумний молодий хлопець, який мріє вступити в Йельський університет. Але для цього йому необхідні гроші.

Зі своїм другом він створює цікавий додаток, і з цього починається його історія.

Рейтинг IMDb: 5.8/10

Ной Сентінео та Лора Морано — симпатичні, молоді, веселі точно захоплять твою увагу.

Якщо подивишься трейлер, обов’язково зацікавишься.

Отож, чудово проведи вечір, насолоджуючись не тільки красивою картинкою, а й прекрасними акторами та їх грою.

Приємного перегляду!

Нагадаємо, раніше ми писали про фільми, що миттєво перенесуть на тропічні острови.

Фото: Depositphotos

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.