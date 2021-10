Для справжніх кіноманів: топ фільмів з Кіану Рівзом

Список культових фільмів з Кіану Рівзом у головній ролі.

Ну що, кіномани? Не знаєте, чим зайнятися, що переглянути, як розважитись або навпаки змусити себе мислити?

Любиш Кіану Рівза і не розумієш, чому він досі не отримав Оскар?

Тоді цей топ точно для тебе.

Отож, підбірка муві з актором:

Жанр: Комедія

Рейтинг IMDb: 6.1/10

Сюжет: Історія про Біла і Тейда (у минулому — справжніх розбишак).

Тепер — вони сім’янини, мужні чоловіки. Однак Біл і Тейд з підліткового віку мріяли стати рок-музикантами.

За цей час нічого не змінилось. А тут ще з’являється прибулець та нагадує про давнє пророкування.

Що ж він сказав чоловікам? Це та навіть більше дізнаєшся, ознайомившись з кінокартиною.

Жанр: Бойовик, трилер

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Сюжет: Джон Уік — колишній найманий вбивця, що вже давно зав’язав зі своїм минулим.

Однак, один із мафіозі вирішив привласнити його Mustang 1969.

Під час викрадення він вбиває собаку Дейзі — посмертний подарунок дружини Джона.

А далі? Дізнаєшься, переглянувши фільм.

Жанр: Драма, комедія

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Сюжет: Розповідь про двадцятирічну Еллен, яка бореться з анорексією.

Фільм про перипетії, які чекають дівчину, про її лікування на програмі Вільяма Бекхема, про взлети та падіння.

Хочеш знати більше? Мершій дивись кінокартину.

Жанр: Бойовик, драма, фантастика

Рейтинг IMDb: 8.7/10

Сюжет: Томас Андерсон — молодий чоловік, який веде подвійне життя.

Удень він програміст у великій компанії, вночі — хакер Нео.

Одного разу на його персональний комп’ютер приходить дивне повідомлення: «Ти загруз у Матриці».

Про наступні дії Томаса та його захоплюючі пригоди дізнаєшься після перегляду.

Окрім цього, тут також є три частини. Тож не зволікай, адже часу потрібно багато.

Жанр: Трилер

Рейтинг IMDb: 4.9/10

Сюжет: Еван — архітектор та справжній сім’янин відправляє свою родину за місто, а сам залишається вдома, щоб закінчити власний проєкт.

Але доля приготувала йому зовсім інше…

Інтригує, правда? Тоді запасайся смаколиками та починай дивитись муві.

Жанр: Мелодрама, фантастика

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Сюжет: Історія зосереджується на архітекторі, який живе в 2004 році, і лікарці, яка живе в 2006 році, вони дізнаються один про одного через листи, залишені у поштовій скриньці в будинку біля озера.

Сюжет розгортається протягом двох років.

Однак, що чекає Алекса та Кейт? Які моменти доведеться пережити?

Хутчіш дивись кінокартину, а потім ділись своїми враженнями.

Жанр: Драма, мелодрама, комедія

Рейтинг IMDb: 6.0/10

Сюжет: Кінострічка розповідає про знайомство Френка та Лінсі, які були запрошені на одне весілля.

Цікаво спостерігати за розвитком їх стосунків — від повної конфронтації до стану закоханості.

Жанр: Трилер, жахи

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Сюжет: Кевін Ломас — молодий адвокат прибуває до Нью-Йорку по запрошенню голови величезного юридичного концерну.

На новому місті роботи він почуває себе досить комфортно, йому подобаються люди, які його оточують….

Що ж не так? У чому «секрет» такої промовистої назви? Про що цей фільм насправді?

Жанр: Жахи, фентезі

Рейтинг IMDb: 7.0/10

Сюжет: Джону Костянтину вдалося не тільки побувати в Пеклі, а й повернутися назад.

Він вдається до самогубства, але воскресає і знову потрапляє у світ живих…

Історія змушує замислитись, інтригує та викликає бажання ознайомитися з даною кінокартиною.

Жанр: Фентезі, трилер, драма

Рейтинг IMDb: 4.3/10

Сюжет: Загадкове вбивство, детектив Скот Гелбен починає розслідування смерті свого напарника.

А ще він зустрічає Ізабель — дівчину, яка стала свідком якогось дивного явища…

Як будуть розгортатись події? До чого призведе їх зустріч?

Відпочинок після робочого дня — те, що тобі потрібно. А як же вечір без топових кінострічок з відомим Кіану Рівзом?

Тому швиденько вмикай гаджет та починай свій кіносеанс прямо зараз.

