Для шаленого заряду мотивації та хорошого настрою: найкращі фільми про спорт

Добірка найкращих фільмів про спорт.

Спорт — це не лише про стереотипне загартування сили духу.

Він навчає перемагати й гідно приймати поразки, мотивує до боротьби та може навіть повернути жагу до життя.

Тому не дивно, що кінематограф продовжує поповнюватись спортивними фільмами.

Ранок у Великому Місті підготовував для тебе чергову добірку.

Тут будуть найрізноманітніші види спорту, сльози щастя та розчарування, інтриги й недитячі пристрасті — одним словом, цікаво!

Рік випуску: 2017

Рейтинг IMDb: 7,5

Цікаво спостерігати за тим, як головна героїня проходить шлях від фігурного катання до реслінгу? Авжеж, особливо тоді, коли її роль виконує харизматична Марго Роббі.

Якщо любиш чорний гумор, тоді “Я, Тоня” має тобі сподобатись. Ну й без напружених драматичних моментів тут не обійтись.

Сюжет

Під час національного чемпіонату з фігурного катання 1994 року колишнє подружжя, Тоня Гардінг і Джеф Гіллоулі, найняли невідомого чоловіка, щоб той зламав ногу головній суперниці Гардінг — Ненсі Керріган.

Після гучного скандалу кар’єра Гардінг у фігурному катанні закінчилася.

Пізніше вона почала брати участь у реслінгу і боксерських боях.

То яке амплуа пасує їй більше?

Рік випуску: 2011

Рейтинг IMDb: 7,6

Захопива стрічка про те, як жодні труднощі не можуть стати на заваді, коли є мета.

Ну, і красива, за рахунок Бреда Пітта у головній ролі.

Сюжет

Біллі Бін, менеджер нікому не відомої бейсбольної команди, ставить перед собою практично нездійсненне завдання — зробити так, щоб про його гравців дізналися всі.

Біллі готовий піти на багато жертв та ризикованих дій, аби домогтися свого.

Не всі його рішення схвалюються оточуючими.

Іноді хід його думок і дій абсолютно не піддається жодному поясненню.

Та чи варті того результати?

Рік випуску: 1992

Рейтинг IMDb: 7,3

Фільмів про жінок у спорті не так вже й багато, проте які вони якісні!

От, наприклад, цей — родом із атмосферних 90-х.

До речі, гріх і тут не згадати про акторів — головні ролі виконують Том Генкс та Мадонна!

Сюжет

У розпал Другої Світової війни, коли багато чоловіків США перебувають на фронтах, один підприємець вирішує створити жіночу бейсбольну лігу.

До цієї сміливої затії, націленої на підняття духу дружин американських солдатів, залучають колишнього чемпіона Джиммі Дугана.

Що з цього вийде?

Рік випуску: 2004

Рейтинг IMDb: 8,1

Ну, а цей фільм — поважний гість у нашій добірці, адже був нагороджений Оскаром.

І не дарма — це одна з найкращих спортивних драм.

Слова тут лишні, потрібно дивитись…

Сюжет

Фільм розповідає про трагічну долю боксерки Мегі Фітцжералд.

Їй вдалося добитися значних успіхів у спорті завдяки завзятості і волі до перемоги.

У цьому й величезна заслуга літнього тренера, колишнього бійця, що став для Мегі наставником.

Усе змінить один трагічний випадок на рингу, коли дівчина отримала перелом шийного хребця.

У її тренера складний вибір — допомогти Мегі піти з життя (як вона цього хоче) або вмотивувати боротися за нього.

Рік випуску: 2012

Рейтинг IMDb: 7,2

Сонячна Каліфорнія та серфинг — що ще потрібно, аби зігрітись зимового вечора?

Ця стрічка надихне та покаже, як батько допоміг сину виконати їх спільну мрію і стати легендою!

Сюжет

Не кожному під силу впоратися з величезними хвилями біля узбережжя Каліфорнії.

Їх називають Маверікс, і досягають вони 25 метрів у висоту!

Хессон не раз підкорював цю стихію, поки не дав обіцянку коханій дружині — більше не ризикувати життям.

Але відвага та сміливі мрії його сина Джей все змінять.

Чи зможуть вони, дивлячись смерті в обличчя, утриматися на хвилях? І чи вдасться Джею стати легендою?

Рік випуску: 2005

Рейтинг IMDb: 7,3

Мабуть більшість любить історії про революціонерів, що ламають закони.

Особливо, коли вони реальні!

Фільм варто подивитись хоча б заради монологів головного героя, які запам’ятаються надовго.

Сюжет

Реальна історія з 1999 року. Типове американське гето у Річмонді, Каліфорнії.

Кену Картеру запропонували очолити баскетбольну команду його рідної школи.

Гравці не лише погано вчились, але й погано грали.

Тому Картер у середині сезону зробив те, за що на нього посипеться шкал критики й похвали.

Він заборонив гравцям виходити на майданчик через погані оцінки.

Що з цього вийшло?

Рік випуску: 2015

Рейтинг IMDb: 7,4

Ну й на кінець, трагікомедія для хорошого настрою.

З нею твій вечір пройде весело. І порефлексувати буде над чим…

Сюжет

Майкл Едвардс, або як його називали Едді Орел Едвардс, — найуспішніший невдаха в історії світового спорту!

Кілька років він був одержимий ідеєю підкорити Олімпійські ігри, стрибнувши з трампліну. Але Едді мав маленьку проблему — стрибати він просто не вмів!

Чому ж тоді про дивака зняли фільм?

Бо на ігри він таки потрапив і став національним улюбленцем Британії, а його особистий рекодр став національним!

Фото: Unsplash

