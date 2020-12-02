Опинитись у раю: топ фільмів, що миттєво перенесуть на тропічні острови

Добірка найкращих фільмів про райські острови.

Якщо новорічний настрій ще не настав, а ти вже втомився(-лась) від холодної та похмурої погоди, саме час додати яскравих фарб у довгі зимові вечори.

Ніщо так добре не впорається із цим завданням, як фільми з красивими пейзажами й теплим сюжетом.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку, яка не лише допоможе розслабитись після виснажливих днів на роботі, а й перенесе тебе у рай!

Бо саме звідти родом ці стрічки.

Найкращі фільми про райські острови

50 перших поцілунків

Рік випуску: 2004

Рейтинг IMDb: 6,8

Якщо ти любиш романтичні комедії, то мусиш переглянути “50 перших поцілунків”. Вона вже стала класикою!До того ж, події розгортаються на колоритних Гаваях.

Але, окрім тропічного сонця, зігріє ще й гумор американського коміка Адама Сендлера у головній ролі.

Сюжет

Генрі Рот закохується у чарівну Люсі. Незважаючи на невеликі перешкоди, уже до вечора йому вдається домогтися взаємності красуні.

На жаль, через наслідки автомобільної аварії, дівчина зранку не пам’ятає нічого з того, що відбулося напередодні.

Попри це, Генрі не має наміру здаватися. Він збирається боротися за своє кохання, навіть якщо заради цього йому доведеться щодня закохувати в себе кохану.

Блакитна лагуна

Рік випуску: 1980

Рейтинг IMDb: 5,8

Неймовірно красивий пригодницький фільм Рендла Клайзера “Блакитна Лагуна” так полюбився глядачам, що вони вимагали продовження.

Тому слідом за першою частиною були зняті ще 2 стрічки у 1991 році та у 2012.

Але улюбленим для багатьох залишається саме оригінал родом із 1980 року.

Сюжет

Один корабель потерпів страшну пожежу, внаслідок чого пішов на дно.

Врятуватися вдалось двом дітям (сину капітана та його племінниці), а також корабельному коку, який наглядав за ними.

Згодом човен із дітьми пристав до берега безлюдного острова.

У прекрасних тропіках вони прожили довгі роки. А з часом у їхніх серцях зароджується справжнє, чисте кохання…

Вигнанець

Рік випуску: 2000

Рейтинг IMDb: 7,8

Якщо ти любиш Робінзона Крузо, але вже бачив(-ла) усі його екранізації, тоді “Вигнанець” — саме для тебе.

Американська пригодницька драма режисера Роберта Земекіса у жанрі робінзонада є чудовою ідеєю для тих, хто хоче взнати більше про виживання у раю…

Сюжет

Чак Ноланд, інспектор служби доставки FedEx, що відповідає за морське сполучення, внаслідок авіакатастрофи опиняється один на островах архіпелагу Кука в Тихому океані.

Там він проводить цілих 4 роки.

Цей час стає для нього періодом осмислення всього прожитого життя. Герою доводиться пройти важкі фізичні та психологічні випробування, щоб вижити та залишитися самим собою.

Йому вдалось вижити та повернутись додому. Але чи зможе він повернути собі втрачене минуле й кохану, у якої вже діти від іншого?

Їсти, молитися, кохати

Рік випуску: 2010

Рейтинг IMDb: 5,8

Ти хоч раз напевно чув(-ла) про всесвітньо відомий бестселер Елізабет Ґілберт “Їсти, молитися, кохати”.

Але чи знав(-ла), що є прекрасна екранізація цього роману?

Режисер Раян Мерфі чудово впорався зі своїм завданням, Джулія Робертс талановито зіграла головну роль, а острів Балі просто був дуже красивим у кадрі.

Сюжет

У Ліз Гілберт було все, про що мріє сучасна жінка. Вона мала чоловіка, будинок і навіть успішну кар’єру, але все ж продовжувала шукати те, чого дійсно хоче від життя.

Ліз розлучилась зі своїм чоловіком і почала подорожувати світом, ставши на шлях самопізнання.

Під час мандрівок вона отримує задоволення від їжі, перебуваючи в Італії, від сили молитви в Індії, і, нарешті, справжнє кохання на Балі.

В прольоті (Забуваючи Сару Маршалл)

Рік випуску: 2008

Рейтинг IMDb: 7,1

Американська комедійна мелодрама режисера Ніколаса Столлера точно припаде тобі до душі.

Чимало сміху, гавайського колориту та красивих акторів у кадрі.

Сюжет

Композитор Пітер Бреттер заробляє на життя написанням пісень для телебачення.

Після 5 років стосунків, він розійшовся із коханою Сарою, яка обрала британського рок музиканта Алдоса.

Пітер вирішив поїхати на Гаваї, аби відволіктися від душевної драми та відпочити. Проте у сусідньому номері відпочиває його колишня…

Пляж

Рік випуску: 2000

Рейтинг IMDb: 6,7

Що може бути цікавіше пригодницьких драм?

Особливо, якщо у них знімається юний Леонардо ді Капріо?

Ось і ми про це: рекомендуємо до перегляду!

Сюжет

Молодий американець Річард приїжджає в Таїланд в пошуках незвичайного відпочинку.

У готелі він випадково знайомиться з дивним чоловіком на ім’я Даффі. Той розповідає йому про якийсь загадковий пляж на сусідньому осрові.

Разом із новими друзями Річард вирушає у таємниче місце.

Там вони виявляють величезну плантацію коноплі, яку охороняють озброєні тайці й невелику комуну, засновану мандрівниками, що прибули, як і вони, із Заходу.

Чи зможуть новачки знайти своє місце у цій, здавалося б, утопії?

Мамма Міа! 2

Рік випуску: 2018

Рейтинг IMDb: 6,6

Американський музичний комедійний фільм Ола Паркера є продовженням Мамма Міа 2008 року.

Тут буде багато красивих морських пейзажів, запальних вечірок та яскравих моментів, які притаманні кожному мюзиклу!

Сюжет

Доросла донька Донни — Софі, дізнається про власну вагітність.

Краще зрозуміти свої відчуття та думки у зв’язку з появою дитини їй допомагає історія матері.

Глядачі побачать Донну ще зовсім юною, коли вона лише познайомилася із Семом, Білом та Гарі.

Досвід матері допоможе Софі пережити цей унікальний етап життя. А підтримуватимуть її мама та чоловіки, кожного з яких можна вважати татом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про топ фільмів, які можна подивитись під час карантину.

Фото: Unsplash

Софія Сукач

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