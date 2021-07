Легендарна Джулія Робертс: найкращі фільми акторки, за які ми її так любимо

Добірка кращих фільмів з Джулією Робертс.

Вона стала відомою у 90-х, а потім, як понеслось — і Оскари, і величезні гонорари, і всесвітня популярність.

Цілком зрозуміло, чому.

Джулія Робертс підкорює не лише вродливою зовнішністю та довгими ніжками, а й неймовірним талантом.

Кожен фільм із її участю — приречений на успіх!

Але Ранок у Великому Місті пострався зібрати для тебе ТОП найкращих стрічок цієї голівудської легенди.

Рік випуску: 1990

Рейтинг IMDb: 6,9

Ця стрічка — одна з найкрасивіших голівудських історій про Попелюшку, яка вже давно стала класикою.

Якщо ти хочеш відпочити, помріяти або ж просто зануритись у дуже особливу атмосферу Америки 90-х, це твоя зупиночка!

Сюжет

Едвард Льюїс — успішний бізнесмен, який спеціалізується на придбанні проблемних компаній та їх продажу по частинах.

Під час своєї ділової поїздки до Лос-Анджелеса він зустрічає вуличну проститутку Вів’єн Ворд.

Після спільної ночі він винаймає її на тиждень для того, аби вона супроводжувала його під час різноманітних світських заходів.

Вів’єн опиняється у світі розкоші, блиску та брехні, а Едвард перестає бути для неї просто клієнтом…

Рік випуску: 1991

Рейтинг IMDb: 6,1

Якщо ромком — не зовсім твій жанр, тоді зверни увагу на цей трилер.

Тут багато інтриг, таємниць, напруги і неймовірної акторської гри Джулії Робертс.

Сюжет

Благополучна, на перший погляд, молода подружня пара із початку спільного життя перебуває в атмосфері страху і напруги.

Красуня Лора Берні, доведена до відчаю ревнощами й агресивністю її чоловіка Мартіна, не знає, як виплутатися з тенет непростого шлюбу.

Отож наважується на недитячу інтригу — інсценування власної смерті.

Та чи зможе вона почати нове життя, коли Мартін про все здогадається?

Рік випуску: 1997

Рейтинг IMDb: 6,3

Обіцяємо, ця комедія зробить твій вечір!

Ти рослабишся, добряче посмієшся, а може й навіть наважишся зізнатися комусь у своїх почуттях…

Сюжет

Майкл О ‘Нілл і Джуліанна Поттер стали найкращими друзями ще в студентські роки.

Тоді й вони домовилися, що якщо після досягнення 28 років залишаться самотніми, обов’язково одружаться.

І ось, коли за кілька тижнів до свого 28-річчя Майкл дзвонить Джуліанні і запрошує її на своє весілля, дівчина раптово усвідомлює, що й сама не проти стати його дружиною.

Але у неї залишилося всього 4 дні на те, щоб знову закохати в себе Майкла та завадити весіллю…

Рік випуску: 1993

Рейтинг IMDb: 6,5

Якщо ти бачив(-ла) Джулію Робертс лише у комедійних та романтичних амплуа, то мусиш звернути увагу на цей фільм. Тут вона зовсім інша.

Детектив, кримінал і дуже драматичний трилер — нудно точно не стане!

Сюжет

Студентка юридичного факультету Дербі Шоу після вбивства двох членів Верховного суду висуває власну версію цієї події.

Матеріали потрапляють у ФБР, після чого коханий дівчини гине від вибуху власного автомобіля.

На Дербі починається полювання…

Рік випуску: 2000

Рейтинг IMDb: 7,3

Любиш кіно, засноване на реальних подіях?

Якщо так, то не проходь повз фільм, за який Джулія Робертс заслужено отримала Оскар.

Сюжет

Неймовірна історія красивої і рішучої жінки, яка заснована на реальних подіях.

Доведена до відчаю, самотня мама трьох дітей Ерін Брокович напрошується на роботу в невелику юридичну компанію.

На відміну від досвідчених юристів, зауважує важливу деталь в позові проти величезної корпорації.

Без гонорару береться за справу, що приречена на програш у будь-якому випадку.

Але, не зважаючи на труднощі, доводить її до кінця.

Рік випуску: 2004

Рейтинг IMDb: 7,3

Тут доведеться не лише насолоджуватись динамічним сюжетом та прекрасною грою акторів, а й рефлексувати.

Чому? Бо драма ця — психологічна.

Сюжет

Письменник Ден живе з Еліс, але не проти пофліртувати з фотографом Анною.

Але та відкидає його і починає зустрічатися з дерматологом Ларрі.

А потім долі чотирьох героїв дивним чином переплітаються.

Любовний трикутник поволі перетворюється на квадрат, де схоже, ніхто не може до кінця розібратися у своїх почуттях.

Рік випуску: 2010

Рейтинг IMDb: 5,7

Більшість бестселерів — приречені на екранізацію.

Так сталось із відомим однойменним романом Едізабет Гілберт.

Саме у її роль і вживалась щира та справжня Джулія Робертс.

Сюжет

У Ліз Гілберт було все, про що мріє сучасна жінка — чоловік, будинок, успішна кар’єра.

Але одного дня вона зрозуміла. що мріяла зовсім не про це.

Ліз розлучається зі своїм чоловіком і, ризикуючи всім, починає подорожувати світом та стає на шлях самопізнання.

Під час мандрівок вона отримує справжнє задоволення від їжі, перебуваючи в Італії, від сили молитви в Індії, і, нарешті, справжнє кохання на Балі.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про кращі фільми з Віллом Смітом.

Фото: IMDb

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.