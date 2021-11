Лікує чи калічить? Експерти розвіяли головні міфи про народну медицину

Експерти розвіяли міфи народної медицини.

За останні два роки через пандемію коронавірусу медицина ще більше просунулася вперед.

Утім, люди досі вірять у так звану “народну” медицину і намагаються лікуватися порадами з Інтернету.

Ми ж звернулися до професіоналів – науковців та лікарів – аби раз і назавжди розставити крапки над “і”!

Лікарі говорять, що жодних доказових підтверджень немає.

Реаніматолог, Сергій Дубров відповідає:

Імунолог Ігор Савчак однозначно не рекомендує.

Крім того, це ще може бути небезпечно.

Можна випадково обпектися і мати серйозні проблеми з опіком водою, або опіком парою верхніх дихальних шляхів.

Відвари цибулі, буряка чи часнику містять високу концентрацію ефірних масел.

Таке “лікування” може призвести до сильного опіку слизової оболонки носової порожнини.

Таке закапування обернеться лише погіршенням стану і травмуванням слизової.

Тобто, в подальшому це можуть бути якісь хронічні захворювання, які будуть супроводжуватися порушення відтворення слизової оболонки.

Тобто, так можна себе довести і навіть до інвалідізації.

Які ще міфи розвіяли експерти?

Чи допомагає сода очистити організм?

Дивіться в сюжеті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали міфи про вацинацію жінок.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.