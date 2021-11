Російські фейки про коронавірус. Чому Кремль сіє паніку серед українців

Як працює російська пропаганда на зрив кампанії з вакцинації в Україні.

Байки про радіоактивний попіл та “безчинства українських карателів на Донбасі” та абсурдні лякалки про “вакцинацію-чипізацію” — що спільного?

І там, і там стирчать “вуха Кремля”!

Днями Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України викрив цілу мережу телеграм-каналів та ботів, яка керується Москвою і працює на зрив кампанії з вакцинації в Україні.

Мета — збільшити кількість смертей від коронавірусу.

Але як це працює?

Засновниця ініціативи “Як не стати овочем”, Оксана Мороз розповідає:

Все це направлено на те, щоб підірвати довіру до влади, підірвати довіру до будь-яких інституцій, на які людина може спертися, посіяти паніку — чим більше, тим краще.

Тож, не дивно, що кремлівські посіпаки та боти, які звикли розповідати про “безчинства українських карателів”, переключилися на поширення “лякалок” про “вакцинацію-чипізацію”.

До слова, залякування — лишається одним з провідних прийомів інформаційної війни.

Скажімо, щойно заходить мова про обмеження для невакцинованих — підконтрольні Москві ресурси починають волати, мовляв, “скоро українцям без щеплення і на вулицю виходити заборонять!”.

Нічого не нагадує?

Детальніше про те, як працює російська антивакцинаторська пропаганда дивіться в сюжеті Альони Нестеренко.

