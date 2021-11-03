Російські фейки про коронавірус. Чому Кремль сіє паніку серед українців

Як працює російська пропаганда на зрив кампанії з вакцинації в Україні.
Байки про радіоактивний попіл та “безчинства українських карателів на Донбасі” та абсурдні лякалки про “вакцинацію-чипізацію” — що спільного?
І там, і там стирчать “вуха Кремля”!
Як Кремль поширює фейки про COVID-19
Днями Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України викрив цілу мережу телеграм-каналів та ботів, яка керується Москвою і працює на зрив кампанії з вакцинації в Україні.
Мета — збільшити кількість смертей від коронавірусу.
Але як це працює?
Засновниця ініціативи “Як не стати овочем”, Оксана Мороз розповідає:
— Російська пропаганда не дуже шукає якісь нові підходи. Насправді вони як закріпилися в 2014-му році, коли це все готувалося, — так воно і тримається дотепер. Міняється лише тематика.
Все це направлено на те, щоб підірвати довіру до влади, підірвати довіру до будь-яких інституцій, на які людина може спертися, посіяти паніку — чим більше, тим краще.
Російська пропаганда швидко реагує на запити суспільства, — кажуть фахівці.
Тож, не дивно, що кремлівські посіпаки та боти, які звикли розповідати про “безчинства українських карателів”, переключилися на поширення “лякалок” про “вакцинацію-чипізацію”.
До слова, залякування — лишається одним з провідних прийомів інформаційної війни.
Скажімо, щойно заходить мова про обмеження для невакцинованих — підконтрольні Москві ресурси починають волати, мовляв, “скоро українцям без щеплення і на вулицю виходити заборонять!”.Також по темі: Експеримент удався! Як масова вакцинація врятувала Моршин від коронавірусу "Пандемія закінчиться, коли всі вакцинуються". Ексклюзив із головним санлікарем України | 33 за 3 Чи можна вакцинуватися під час спалаху інфекції? Експерти про гострі питання щодо щеплення
Нічого не нагадує?
Детальніше про те, як працює російська антивакцинаторська пропаганда дивіться в сюжеті Альони Нестеренко.
Нагадаємо раніше ми розповідали про те, чому росіяни масово їздять вакцинуватись за кордон.
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