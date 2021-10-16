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Video: По святих місцях коронавірус не ходить? Експерти про найабсурдніші коронаміфи

Другий рік поспіль світ лихоманить не лише від пандемії коронавірусу, а й від величезної кількості міфів та лякалок про цю хворобу. Але якими б абсурдними вони не здавалися, їм досить вірить дуже багато людей. Ми звернулися до професіоналів, науковців та лікарів, і вони все розклали по полицях. [read_more_news] У святому місці коронавірус підчепити неможливо? Вітамін D — ефективна профілактика коронавірусу? А ПЛР-тест може пошкодити мозок? Що з цього правда, а що — суцільна вигадка? Дивіться у рубриці Альони Нестеренко "Коронаміфи". Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи ростуть від Pfizer груди. Фото: Pixabay

По святих місцях коронавірус не ходить? Експерти про найабсурдніші коронаміфи
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Другий рік поспіль світ лихоманить не лише від пандемії коронавірусу, а й від величезної кількості міфів та лякалок про цю хворобу.

Але якими б абсурдними вони не здавалися, їм досить вірить дуже багато людей.

Ми звернулися до професіоналів, науковців та лікарів, і вони все розклали по полицях.

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У святому місці коронавірус підчепити неможливо?

Вітамін D — ефективна профілактика коронавірусу?

А ПЛР-тест може пошкодити мозок?

Що з цього правда, а що — суцільна вигадка?

Дивіться у рубриці Альони Нестеренко “Коронаміфи”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи ростуть від Pfizer груди.

Фото: Pixabay

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ICTV / Ранок / По святих місцях коронавірус не ходить? Експерти про найабсурдніші коронаміфи / 16.10.2021 12:55
16.10.2021 12:55

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