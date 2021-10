По святих місцях коронавірус не ходить? Експерти про найабсурдніші коронаміфи

Другий рік поспіль світ лихоманить не лише від пандемії коронавірусу, а й від величезної кількості міфів та лякалок про цю хворобу.

Але якими б абсурдними вони не здавалися, їм досить вірить дуже багато людей.

Ми звернулися до професіоналів, науковців та лікарів, і вони все розклали по полицях.

У святому місці коронавірус підчепити неможливо?

Вітамін D — ефективна профілактика коронавірусу?

А ПЛР-тест може пошкодити мозок?

Що з цього правда, а що — суцільна вигадка?

Дивіться у рубриці Альони Нестеренко “Коронаміфи”.

