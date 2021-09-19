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Video: Від Pfizer ростуть груди? Експерти спростували міфи про вакцинацію жінок

Головні міфи про вакцинацію жінок. Дуже багато людей бояться вакцинації як вогню. І так було ще до появи вакцин від коронавірусу. Тож, ми зібрали найпопулярніші міфи та лякалки про вакцинацію і перевірили їх за допомогою наших експертів. Існує думка, що якщо жінка, яка годує груддю, вакцинується — її молоко стане заразним. Акушер-гінеколог спростувала це міф. Вона пояснює, що молоко не стане заразним. Більше того, в ньому виявляються антитіла, але на даному етапі невідомо, чи можуть бути корисні ці антитіла. Дослідження показують, що антитіла дезактивуються травним трактом дитини. Таких міфів є ще чимало. А якщо зробить щеплення ще вагітною — дитина взагалі народиться хворою. Іще — від “Файзера” ростуть груди. [read_more_news] Відповідь на найабсурдніші міфи про вакцинацію дивіться у сюжеті рубрики "Коронаміфи". Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про вакцину українського виробництва. Фото: Unsplash

Від Pfizer ростуть груди? Експерти спростували міфи про вакцинацію жінок
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Головні міфи про вакцинацію жінок.

Дуже багато людей бояться вакцинації як вогню. І так було ще до появи вакцин від коронавірусу.

Тож, ми зібрали найпопулярніші міфи та лякалки про вакцинацію і перевірили їх за допомогою наших експертів.

Існує думка, що якщо жінка, яка годує груддю, вакцинується — її молоко стане заразним.

Акушер-гінеколог спростувала це міф. Вона пояснює, що молоко не стане заразним. Більше того, в ньому виявляються антитіла, але на даному етапі невідомо, чи можуть бути корисні ці антитіла.

Дослідження показують, що антитіла дезактивуються травним трактом дитини.

Таких міфів є ще чимало.

А якщо зробить щеплення ще вагітною — дитина взагалі народиться хворою.

Іще — від “Файзера” ростуть груди.

Також по темі: Імунолог Федір Лапій розповів усю правду про вакцини — ексклюзивне інтерв'ю | 33 за 3 Не захистять? Чому наявність антитіл — не привід відмовлятися від вакцини Де і як вакцинуватися від коронавірусу: детальна інструкція

Відповідь на найабсурдніші міфи про вакцинацію дивіться у сюжеті рубрики “Коронаміфи”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про вакцину українського виробництва.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Від Pfizer ростуть груди? Експерти спростували міфи про вакцинацію жінок / 19.09.2021 10:15
19.09.2021 10:15

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