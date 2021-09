Від Pfizer ростуть груди? Експерти спростували міфи про вакцинацію жінок

Головні міфи про вакцинацію жінок.

Дуже багато людей бояться вакцинації як вогню. І так було ще до появи вакцин від коронавірусу.

Тож, ми зібрали найпопулярніші міфи та лякалки про вакцинацію і перевірили їх за допомогою наших експертів.

Існує думка, що якщо жінка, яка годує груддю, вакцинується — її молоко стане заразним.

Акушер-гінеколог спростувала це міф. Вона пояснює, що молоко не стане заразним. Більше того, в ньому виявляються антитіла, але на даному етапі невідомо, чи можуть бути корисні ці антитіла.

Дослідження показують, що антитіла дезактивуються травним трактом дитини.

Таких міфів є ще чимало.

А якщо зробить щеплення ще вагітною — дитина взагалі народиться хворою.

Іще — від “Файзера” ростуть груди.

Відповідь на найабсурдніші міфи про вакцинацію дивіться у сюжеті рубрики “Коронаміфи”.

Фото: Unsplash

