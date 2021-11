Як (ви)жити в одній квартирі з хворим на COVID-19?

Жінка поділилась порадами, які допомогли їй не заразити коронавірусом родичів.

Наталя разом з донькою перехворіли на коронавірус. Інші четверо членів родини, з якими вони мешкають в одній квартирі, ні.

Обмежити контакти хворого на COVID-19 з іншими членами родини радять і лікарі.

Для спільних зон користування варто зробити чергу і графік. Хто коли буде користуватися ванною кімнатою та кухнею.

Постійно мийте руки з милом. Адже ними ми торкаємося нашого обличчя та слизових. А це прискорює потрапляння вірусу в організм.

Візьміть собі за звичку, після виходу із умовної зони пацієнта, мити руки та утилізувати маску.

Не забувайте провітрювати кімнату хворого та решту оселі, а також робити вологе прибирання.

Речі хворого — ще один важливий момент. З ними поводьтеся з обережністю, попереджають лікарі. Тому що на них може бути вірус.

Зрозумійте, якщо ви знаходитеся в одній квартирі з хворим на коронавірусну інфекцію, ви в зоні ризику зараження. Навіть, якщо пройшов деякий час і ви начебто не захворіли. Насправді, COVID-19 може протікати безсимптомно.

Ці та інші поради, як не заразитись від хворого на COVID-19 родича й зупинити поширення вірусу, дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що варто знати про ковідні сертифікати.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.