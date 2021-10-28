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Video: Чому українці не вакцинуються від коронавірусу?

Чому українці відмовляються вакцинуватися від COVID-19. Ситуація з пандемією коронавірусу в Україні катастрофічна. Кожен день інфікуються десятки тисяч людей, а смертність підбирається до тисячі щодня. Тим часом, темпи вакцинації все ще дуже і дуже низькі. І не тільки через провалену урядом кампанію із щеплення, але й через небажання українців вакцинуватись. Щоб запобігти важкому перебіго хвороби та смерті потрібно зробити щеплення двома дозами вакцини. Але більшість українців ведуться на міфи та пропагаду антивакцинаторів. [read_more_news] Чому вони не хочуть щеплень? Дивіться у сюжеті. Нагадаємо, раніше ми розповідали, що експерти відповіли на гострі питання про вакцинацію. Фото: Unsplash

Чому українці не вакцинуються від коронавірусу?
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Чому українці відмовляються вакцинуватися від COVID-19.

Ситуація з пандемією коронавірусу в Україні катастрофічна.

Кожен день інфікуються десятки тисяч людей, а смертність підбирається до тисячі щодня.

Тим часом, темпи вакцинації все ще дуже і дуже низькі.

І не тільки через провалену урядом кампанію із щеплення, але й через небажання українців вакцинуватись.

Щоб запобігти важкому перебіго хвороби та смерті потрібно зробити щеплення двома дозами вакцини.

Але більшість українців ведуться на міфи та пропагаду антивакцинаторів.

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Чому вони не хочуть щеплень?

Дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що експерти відповіли на гострі питання про вакцинацію.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Чому українці не вакцинуються від коронавірусу? / 28.10.2021 14:00
28.10.2021 14:00

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