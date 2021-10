Чому українці не вакцинуються від коронавірусу?

Чому українці відмовляються вакцинуватися від COVID-19.

Ситуація з пандемією коронавірусу в Україні катастрофічна.

Кожен день інфікуються десятки тисяч людей, а смертність підбирається до тисячі щодня.

Тим часом, темпи вакцинації все ще дуже і дуже низькі.

І не тільки через провалену урядом кампанію із щеплення, але й через небажання українців вакцинуватись.

Щоб запобігти важкому перебіго хвороби та смерті потрібно зробити щеплення двома дозами вакцини.

Але більшість українців ведуться на міфи та пропагаду антивакцинаторів.

Чому вони не хочуть щеплень?

Дивіться у сюжеті.

