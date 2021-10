CoronaVac. Уся правда про китайську вакцину від коронавірусу

Головна інформація про китайську вакцину від коронавірусу CoronaVac, якою щеплять українців. Наскільки вона ефективна та безпечна?

Світом стрімко поширюється особливо небезпечний мутант коронавірусу “Дельта” та інші нові штами, інфікування якими збільшує ризик госпіталізації та смерті, та люди все одно продовжують перебирати вакцинами від коронавірусу.

Або взагалі вірять байкам антивакцинаторів і добровільно відмовляються від захисту.

Чи не найбільше дісталося препарату CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech. То українці відзначилися упередженим ставленням до одного з найвідоміших у світі виробників вакцин, то передчасно боялися, чи пустять з CoronaVac до Європи, тепер от – сумніваються в ефективності вакцини.

Sinovac Biotech – одна з найбільших китайських біофармацевтичних компаній.

До пандемії коронавірусу вона вивела на світовий ринок вакцини проти гепатитів А і В, вірусів грипу та паротиту.

Для розробки дводозної антиковідної вакцини CoronaVac китайські науковці обрали добре відому і перевірену роками технологію – на основі інактивованого, тобто “вбитого” вірусу, нездатного заражати і розмножуватися.

У світі існує чимало інактивованих вакцин – проти сказу, вірусного гепатиту А, поліомієліту, дифтерії-правця-коклюшу, а також – гемофільної інфекції типу В.

«Фактично це мертвий вірус, який не здатен розмножуватися, але має всі компоненти живого вірусу. Це як взяти курча, відрізати йому голову і розібрати на запчастини. Інактивований вірус надає інформацію імунній системі про те, яким може бути справжній ворог, справжній вірус SARS-COV-2. Перевагою цих вакцин є те, що ми вчимо імунну систему на всі компоненти цього вірусу – і на крильця, і на дзьобик, і на кожний кігтик», – пояснює патофізіолог і генетик Віктор Досенко.

Остаточних даних щодо ефективності CoronaVac проти нового штаму “Дельта” ще немає.

Утім для вакцини, яка вчить імунну систему розпізнавати абсолютно всі частинки коронавірусу, а не лише один його білок – зовсім не принципові зміни в окремих ділянках мутованих варіантів, зазначають фахівці.

Тож після щеплення імунна система у будь-якому разі буде підготовленою, коли зустрінеться зі збудником інфекції.

Вакциною CoronaVac, яку схвалила ВООЗ, масово щеплять громадян Китаю, Чилі, Бразилії, Індонезії, Єгипту, Молдови, Філіппін, Шрі-Ланки, Туреччини, Таїланду, Домініканської Республіки, України тощо.

Початкові дані щодо ефективності препарату у різних країнах, де проводилися клінічні дослідження, різняться: у Туреччині показник складає 83,5 відсотки, у Бразилії – 50,3%.

Проте свіжі дані, отримані після випробування CoronaVac в реальних умовах – тобто після масової вакцинації – говорять самі за себе.

Так, у Чилі, де лютують одразу декілька нових штамів коронавірусу, проаналізували випадки понад 10 мільйонів щеплених Коронаваком із різних вікових груп.

За результатами, дві дози китайської вакцини на 86,3% запобігають смерті та на 90,3% – реанімації.

У чилійців старше 60 років CoronaVac на 86,5% знижує ризик смерті від COVID-19 та на 89,2% запобігає реанімації.

А у Бразилії усього за 5 тижнів від початку вакцинації CoronaVac смертність від коронавірусу знизилася на 95%, кількість госпіталізацій – на 86%, а симптоматичних хворих – на 80%!

Зауважимо, жодна вакцина – від коронавірусу зокрема – не дає 100% гарантії, що ви не захворієте, але вона суттєво знижує ймовірність важкого перебігу хвороби та смерті.

Тим часом, деякі українці продовжують перебирати вакцинами, попри те, що вже у серпні-вересні в Україні очікується новий потужний спалах захворюваності на коронавірус, про що постійно попереджають у МОЗ.

Про побічні реакції від вакцини CoronaVac та можливість мандрувати з нею за кордон – дивіться у відео.

