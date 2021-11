«Ковідні» сертифікати: усе, що важливо знати українцям

Попит на «ковідні» сертифікати в Україні зростає. Багатьох стимулюють обмеження в регіонах «червоної» зони.

Ми розкажемо усе, що необхідно знати про документи нової коронавірусної реальності.

Насамперед, зауважимо, що «ковідний» сертифікат – документ, який може засвідчувати не лише статус громадянина про вакцинацію, а й містити дані щодо одужання від COVID-19, чи інформацію про негативні тести на коронавірус.

Сертифікат може бути як паперовим, так і електронним.

Паперовий видає сімейний лікар, і він здебільшого потрібен для підтвердження вакцинаційного статусу всередині країни в умовах «жовтого» та «червоного» рівнів епіднебезпеки.

Тоді як при перетині кордону здебільшого цікавляться саме електронним ковід-сертифікатом із застосунку Дія, що містить QR-код.

Водночас Україна визнає сертифікати країн-членів ЄС та інших країн, що приєдналися до ініціативи Digital COVID Certificate.

З переліком держав, куди можна потрапити за допомогою сертифікатів, можна ознайомитися на сайті Єврокомісії.

Документи з «жовтою» та «зеленою» відмітками призначені для відображення саме в цифровому форматі. Друкувати сертифікати на папері відповідного кольору не потрібно.

«Жовтий» сертифікат можна отримати наступного дня після щеплення першою дозою вакцини від коронавірусу, він дійсний упродовж 120 днів.

«Зелений» сертифікат мають право отримати виключно ті, хто пройшов повний курс вакцинації – через два тижні після другого уколу. Термін дії “зеленого” сертифіката про вакцинацію продовжили: тепер він дійсний протягом року.

Ще один плюс – з недавнього часу згенерувати електронний ковідний сертифікат можуть навіть власники паспортів старого зразку.

Сертифікат про одужання – що це таке і як його отримати?

Отримати сертифікат перехворілого можна буде не більше двох разів на рік за наявності підтвердженого і внесеного лікарем в електронну систему діагнозу COVID-19.

Документ нового типу буде двох видів: для внутрішнього використання і міжнародний, який можна буде пред’явити при перетині кордону.

Після отримання сертифікату про одужання впродовж 90 днів його власники можуть, попри карантин, користуватися всіма «благами» нарівні з вакцинованими. Але МОЗ України зазначає: усі перехворілі вже на 28 день від першого дня появи симптомів хвороби можуть безпечно вакцинуватися.

Для українців вже доступний і так званий «дитячий» сертифікат для щеплених від коронавірусу неповнолітніх.

Нагадаємо, в Україні дозволено щепити від COVID-19 вакциною Pfizer дітей від 12 років за наявності всіх рутинних щеплень.

«Дитячий» сертифікат у «Дії» можна згенерувати як після однієї дози, так і після двох уколів. Для цього одному з батьків потрібно додати в «Дію» свідоцтво про народження дитини.

А підлітки з 14 років вже можуть зробити це самостійно. Їм потрібно авторизуватися в застосунку за допомогою ID-картки чи біометричного закордонного паспорту.

Як отримати «ковідний» сертифікат тим, хто щепився за кордоном?

І як бути тим, хто має тимчасові протипоказання до вакцинації?

Про це та інше дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про ліки від коронавірусу.

Фото: Pexels, Мінцифри

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.