Експеримент удався! Як масова вакцинація врятувала Моршин від коронавірусу

Як масова вакцинація вплинула на Моршин.
Нині у Моршині двоє госпіталізованих з соvid-19.
Тоді як минулого тижня жодна людина не перебувала в лікарні, а влітку — у місті не було взагалі жодного хворого.
Хоч з появою штаму Дельта епідеміологічна ситуація у Моршині дещо погіршилася, але, що важливо, здебільшого містяни хворіють у легкій формі і лікуються на самоізоляції вдома.
Як вдалося досягти результатів?
Моршин — лікувальний курорт на Львівщині, відомий цілющими властивостями мінеральних вод для органів травлення.
Переважна частка економіки міста пов’язана саме з туризмом.
Але під час жорсткого локдауну всі санаторії вимушені були закрити.
Міський голова Моршина, Руслан Ільницький розповідає:
— Працівники сиділи вдома, бюджет міста виконувався на 50%. Це була одна з причин, чому ми звернулися до прем’єр міністра свого часу і просили як експеримент зробити оцей пілот, який би дозволив створити колективний імунітет, і створити більш безпечніше середовище для жителів і для гостей.
Суть експерименту
Зміст полягав в тому, щоб спробувати одночасно вакцинувати все доросле населення від коронавірусу.
Міський голова каже:
— Ще у квітні у Моршині, в той час, коли діяв національний план вакцинації і так звана черговість, етапи були пріоритетними групами, нам дозволило МОЗ вакцинувати всіх охочих доросле населення, яке проживає в Моршині, жителів самого міста Моршина і працівників, які працюють в Моршині, — говорить Руслан Ільницький.
В Моршині проживає майже три з половиною тисячі дорослого населення.
З них понад 90% уклали декларації з сімейними лікарями.
Медики обдзвонювали своїх пацієнтів.
Нерідко доводилось спростовувати міфи.
І на власному прикладі показували, що вакцинація безпечна і життєво необхідна.Також по темі: "Пандемія закінчиться, коли всі вакцинуються". Ексклюзив із головним санлікарем України | 33 за 3 Чи можна вакцинуватися під час спалаху інфекції? Експерти про гострі питання щодо щеплення "Ведмежа послуга": чим загрожує підробка сертифікатів вакцинації
А як там нині живеться?
І як Моршин переживає нову хвилю пандемії?
Детальніше про це дивіться в сюжеті.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому українці не вакцинуються
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