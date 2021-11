Експеримент удався! Як масова вакцинація врятувала Моршин від коронавірусу

Як масова вакцинація вплинула на Моршин.

Нині у Моршині двоє госпіталізованих з соvid-19.

Тоді як минулого тижня жодна людина не перебувала в лікарні, а влітку — у місті не було взагалі жодного хворого.

Хоч з появою штаму Дельта епідеміологічна ситуація у Моршині дещо погіршилася, але, що важливо, здебільшого містяни хворіють у легкій формі і лікуються на самоізоляції вдома.

Моршин — лікувальний курорт на Львівщині, відомий цілющими властивостями мінеральних вод для органів травлення.

Переважна частка економіки міста пов’язана саме з туризмом.

Але під час жорсткого локдауну всі санаторії вимушені були закрити.

Міський голова Моршина, Руслан Ільницький розповідає:

Зміст полягав в тому, щоб спробувати одночасно вакцинувати все доросле населення від коронавірусу.

Міський голова каже:

В Моршині проживає майже три з половиною тисячі дорослого населення.

З них понад 90% уклали декларації з сімейними лікарями.

Медики обдзвонювали своїх пацієнтів.

Нерідко доводилось спростовувати міфи.

І на власному прикладі показували, що вакцинація безпечна і життєво необхідна.

А як там нині живеться?

І як Моршин переживає нову хвилю пандемії?

Детальніше про це дивіться в сюжеті.

Фото: Unsplash

