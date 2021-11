Обмеження для невакцинованих. Юрист розповів, чи порушуються права громадян під час пандемії

Україна встановила новий антирекорд — лише за добу 8 листопада від коронавірусу померли 833 людини!

9 листопада зафіксували не набагато менше — 816 смертей.

Станом на 10 листопада у “червоній” зоні епіднебезпеки — 16 областей та Київ.

Незабаром до них має приєднатися Черкаська область, у зоні ризику — Вінницька та Харківська.

Водночас, МОЗ України розширило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковими.

Так до освітян та працівників центральних та місцевих органів влади, долучилися співробітники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади.

Там діють жорсткі обмеження, перевіряються сертифікати вакцинації.

Тому-то дедалі більше людей скаржаться на нібито посягання на їхні права.

Але чи порушуються насправді права громадян під час пандемії?

І що саме держава має право забороняти громадянам у такі часи?

Відповідь на це надактуальне шукайте у сюжеті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, наскільки ефективні пігулки від коронавірусу і коли Україна їх отримає.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.