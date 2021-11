“Антитіло-вбивця”: що сильніше — імунітет перехворілого чи вакцинованого?

Вчені знайшли антитіло, здатне протистояти різним коронавірусним інфекціям.

Понад 54,6% українців, за даними опитування Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, не збираються вакцинуватися від кCOVID-19.

Нині 42% опитаних українців з тих, хто ще не вакцинувався проти коронавірусу, повідомили, що нарешті готові це зробити.

Найбільше мотивує охочих щепитись те, що вакцинація може запобігти хворобі й ускладненням від коронавірусної інфекції.

Ці причини назвали більшість опитаних.

І лише невелика частка зізналися, що планують щепитися через рекомендацію роботодавця чи закладу освіти.

Тим часом, чимало людей досі вірять в те, що вакцинуватися не потрібно, адже природній імунітет, мовляв, здатний впоратися з SARS-CoV-2 самостійно і, що він нібито сильніший за щеплення.

Зокрема, думають, якщо вже перехворів, то начебто маєш ледь не “пожиттєву” броню від корони.

Центр із контролю та профілактики захворювань США (CDC) спростовує ці теорії.

Окрім того, за даними дослідження CDC, ті, хто перехворів на коронавірусну інфекцію та ті, хто відмовляються робити щеплення хворіють в 5 з половиною разів частіше, ніж вакциновані.

І можуть підчепити інфекцію повторно в середньому вже через 3 місяці після одужання.

Американські дослідники Університетів Дьюка та Північної Кароліни виявили в крові пацієнта, який на початку 2000-х років перехворів на коронавірус іншого типу унікальне антитіло!

Науковці припускають , що виявлене антитіло потенційно може запобігати тяжкому перебігу інфекцій, зумовлених різними коронавірусами – зокрема, нинішнім SARS-CoV-2.

Загалом науковці проаналізували понад 1700 антитіл, які виробляє імунна система, щоб згодом зв’язуватися з певними ділянками вірусів і блокувати їх.

Та лише одне виявилося надпотужним.

Нині вчені випробовують терапію з цим антитілом на гризунах.

Утім, навіть якщо вченим і вдастся винайти терапію для лікування коронавірусу після всіх фаз досліджень — це станеться не скоро.

Американські вчені днями також з’ясували, що в групі підвищеного ризику захворіти на COVID-19 у важкій формі люди з ожирінням.

В людей з надмірною зайвою вагою частіше розвиваються запалювальні процеси в легенях.

Фахівці зі Стенфордського університету вважають, що усе через те, що SARS-CoV-2 атакує два типи клітин, які саме знаходяться в жировій тканині.

Український лікар-анестезіолог Іван Черненко, у свою чергу, зазначає:

Увага! Навіть якщо ви не входите в жодну з груп ризику, але невакциновані, — це не означає, що ускладнення внаслідок коронавірусної хвороби вам не страшні! – зауважують фахівці.

Тож, краще вакцинуватися, щоб навіть у випадку хвороби, відновитися якнайшвидше і не страждати від довготривалих наслідків.

Чи дійсно COVID-19 може спричинити врату слуха?

Детальніше дивіться в сюжеті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як масова вакцинація врятувала Моршин.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.