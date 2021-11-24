Сієста у гамаку для відновлення. Сальма Гаєк показала відпочинок у купальнику

Голлівудська актриса мексиканського походження Сальма Гаєк показала відверте декольте.
Цим фото зірка поділилась в своєму Інстаграм.
Хтось сфотографував Сальму під час сну в гамаку.
— Найкраще відновлення сил після просування двох фільмів поспіль – це сієста у гамаку, – підписала допис Гаєк.
На світлині вона знята у синьому суцільному купальнику з глибоким розрізом у зоні декольте.
Прихильники знаменитості в захваті від її апетитних форм.
А від того декольте пишуть в коментарях взагалі очей не відірвати.
Але й були такі, хто написав, що Сальма навмисно одягнула купальник на розмір менший, щоб краще були видно груди.Також по темі: Ще та модниця. Сальма Гаєк показала стильний лук з прогулянки у Каннах 54-річна акторка Сальма Гаєк виклала у мережу оголений знімок Як виглядати удвічі молодше: секрети краси акторки Джессіки Честейн
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Фото: salmahayek