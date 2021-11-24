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ICTV Ранок 24.11.2021 16:00
24.11.2021 16:00
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Сієста у гамаку для відновлення. Сальма Гаєк показала відпочинок у купальнику

Сієста у гамаку для відновлення. Сальма Гаєк показала відпочинок у купальнику

Голлівудська актриса мексиканського походження Сальма Гаєк показала відверте декольте.

Цим фото зірка поділилась в своєму Інстаграм.

Хтось сфотографував Сальму під час сну в гамаку.

— Найкраще відновлення сил після просування двох фільмів поспіль – це сієста у гамаку, – підписала допис Гаєк.

На світлині вона знята у синьому суцільному купальнику з глибоким розрізом у зоні декольте.

Прихильники знаменитості в захваті від її апетитних форм.

А від того декольте пишуть в коментарях взагалі очей не відірвати.

Але й були такі, хто написав, що Сальма навмисно одягнула купальник на розмір менший, щоб краще були видно груди.

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Нагадаємо, раніше ми показували модний образ Сальми Гаєк.

Фото: salmahayek

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Теги: інстаграм зірок, Сальма Хайєк, шоу-бізнес
24.11.2021 16:00



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