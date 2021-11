Сієста у гамаку для відновлення. Сальма Гаєк показала відпочинок у купальнику

Голлівудська актриса мексиканського походження Сальма Гаєк показала відверте декольте.

Цим фото зірка поділилась в своєму Інстаграм.

Хтось сфотографував Сальму під час сну в гамаку.

На світлині вона знята у синьому суцільному купальнику з глибоким розрізом у зоні декольте.

Прихильники знаменитості в захваті від її апетитних форм.

А від того декольте пишуть в коментарях взагалі очей не відірвати.

Але й були такі, хто написав, що Сальма навмисно одягнула купальник на розмір менший, щоб краще були видно груди.

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували модний образ Сальми Гаєк.

Фото: salmahayek

