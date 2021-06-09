54-річна акторка Сальма Гаєк виклала у мережу оголений знімок

54-річна голлівіудська акторка Сальма Гаєк виклала в інстаграмі свій оголений знімок.
На архівній світлині зірка позує, прикриваючись шторкою.
Старі добрі часи — так підписала своє гаряче фото Сальма.
Світлина встигла зібрати більше 700 тисяч уподобань.
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Фото: giphy
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09.06.2021 16:30
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