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ICTV Ранок 09.06.2021 16:30
09.06.2021 16:30
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54-річна акторка Сальма Гаєк виклала у мережу оголений знімок


54-річна голлівіудська акторка Сальма Гаєк виклала в інстаграмі свій оголений знімок.

На архівній світлині зірка позує, прикриваючись шторкою.

Старі добрі часи — так підписала своє гаряче фото Сальма.

Світлина встигла зібрати більше 700 тисяч уподобань.

Також по темі: У розкішній синій сукні. Сальма Гаєк показала, як позує на фотосесії Сальма Хаєк засвітила свій розкішний персик Сальмі Хайєк – 54! Що прихильники пишуть про її фігуру в купальнику

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про пікантні фото Ріанни.

Фото: giphy

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Теги: інстаграм зірок, Сальма Хаек
09.06.2021 16:30



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