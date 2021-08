Як виглядати удвічі молодше: секрети краси акторки Джессіки Честейн

Джессіка Честейн: секрети красивого та молодого вигляду акторки.

Її люблять за талановиту акторську гру, активну боротьбу за права жінок та цілковито природню красу.

Мова про рудоволосу зірку Голлівуду Джессіку Честейн.

У свої 44 акторка виглядає вдвічі молодше!

Ранок у Великому Місті розповість, як їй це вдається.

Як і кожна жінка, Джессіка Честейн прагне до красивої та здорової шкіри, тому ніколи не пропускає ритуали догляду за неї.

Щодня перед тим, як залишити домівку, вона наносить на обличчя сонцезахисний крем SPF 60 та вище.

Вона також зізналась, що не уявляє і дня без кокосового масла.

Зірка використовує його, як лосьйон для тіла, бальзам для губ та маску для волосся.

Джессіка Честейн вбачає найбільшу красу у натуральності.

Вона зовсім не користується тональним кремом не лише, щоб вберегти шкіру, але і щоб не ховати свої веснянки.

А для більшої урочистості та жіночності до свого ніжного мейку акторка додає червону помаду.

Джессіка Честейн завжди перебуває у відмінній фізичній формі.

І це при тому, що іноді вона дозволяє собі проспати тренування.

Жодної магії, просто акторка обирає той вид активності, від якого отримує задоволення.

Дієта Джессіки Честейн не підійде кожному, адже зірка взагалі не вживає м’яса.

А ще зірка обожнює готувати, тому коли їде на зйомки, слідкує, щоб поруч була кухня.

Так на її думку і смачніше, і корисніше.

Ніщо так не сприяє старінню, як стрес та перевтома, тому Джессіка Честейн вміло бореться з цими двома:

За її словами, іноді її душа прагне поцілунку, смачної страви, візиту в спа-салон, спілкування з природою чи екстремального сафарі.

І Джессіка Честейн неодмінно задовольняє це бажання, бо знає:

Фото: gifer

