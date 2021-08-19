Як виглядати удвічі молодше: секрети краси акторки Джессіки Честейн

Джессіка Честейн: секрети красивого та молодого вигляду акторки.

Її люблять за талановиту акторську гру, активну боротьбу за права жінок та цілковито природню красу.

Мова про рудоволосу зірку Голлівуду Джессіку Честейн.

У свої 44 акторка виглядає вдвічі молодше!

Ранок у Великому Місті розповість, як їй це вдається.

Секрети краси Джессіки Честейн

Щоденний догляд за шкірою

Як і кожна жінка, Джессіка Честейн прагне до красивої та здорової шкіри, тому ніколи не пропускає ритуали догляду за неї.

Щодня перед тим, як залишити домівку, вона наносить на обличчя сонцезахисний крем SPF 60 та вище.

Щоб його дія була ефективнішою, я зволожую шкіру рідким вітаміном C, — розповіла Честейн у одному з інтерв’ю.

Вона також зізналась, що не уявляє і дня без кокосового масла.

Зірка використовує його, як лосьйон для тіла, бальзам для губ та маску для волосся.

Природній макіяж

Джессіка Честейн вбачає найбільшу красу у натуральності.

Вона зовсім не користується тональним кремом не лише, щоб вберегти шкіру, але і щоб не ховати свої веснянки.

А для більшої урочистості та жіночності до свого ніжного мейку акторка додає червону помаду.

Спорт лише у задоволення

Джессіка Честейн завжди перебуває у відмінній фізичній формі.

І це при тому, що іноді вона дозволяє собі проспати тренування.

Жодної магії, просто акторка обирає той вид активності, від якого отримує задоволення.

Мені подобається ходити в походи, займатися йогою і танцями, — розповіла вона.

Веганство

Дієта Джессіки Честейн не підійде кожному, адже зірка взагалі не вживає м’яса.

Вона стверджує — веганство забезпечує їй енергійність та бадьорість.

А ще зірка обожнює готувати, тому коли їде на зйомки, слідкує, щоб поруч була кухня.

Так на її думку і смачніше, і корисніше.

Регулярний релакс

Ніщо так не сприяє старінню, як стрес та перевтома, тому Джессіка Честейн вміло бореться з цими двома:

Коли я не почуваюсь на 100% добре, я запитую себе, чого хочу.

За її словами, іноді її душа прагне поцілунку, смачної страви, візиту в спа-салон, спілкування з природою чи екстремального сафарі.

І Джессіка Честейн неодмінно задовольняє це бажання, бо знає:

Ніщо так не впливає на зовнішню красу, як внутрішня гармонія та любов до себе.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Ніколь Кідман.

Фото: gifer

Софія Сукач

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