Незабутнє вбрання. Сальма Гаєк показала пишний бюст в оксамитовому топі

55-річна американська акторка Сальма Гаєк відвідала прем’єру фільму у топі з глибоким декольте.
Знімком в цьому образі зірка поділилась в своєму Інстаграм.
Знаменитість з’явилася на прем’єрі “Дім Gucci” у вбранні на замовлення від Gucci.
Образ складається з топу із синього оксамиту з довгими рукавами та геметричним декольте, з’єднаний із чорною довгою спідницею з розрізом та шлейфом.
Комір та рукави оздоблені великими кристалами.
— Почніть поширювати новини! У Нью-Йорку на прем’єрі “Дім Гуччі”, – підписала Сальма.
Декольте Гаєк стало активно обговорюють користувачі в соціальній мережі.
Допис за день встиг зібрати більше мільйона вподобань.Також по темі: Аж надто апетитно! Сальма Гайек показала, як сильно любить такос 54-річна акторка Сальма Гаєк виклала у мережу оголений знімок Незрівнянний Джордж Клуні. Сім фільмів із оскароносним актором, які варто подивитися
Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.
Нагадаємо, раніше ми показували стильний образ Сальми Гаєк.
Фото: IMBd