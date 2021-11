Незабутнє вбрання. Сальма Гаєк показала пишний бюст в оксамитовому топі

55-річна американська акторка Сальма Гаєк відвідала прем’єру фільму у топі з глибоким декольте.

Знімком в цьому образі зірка поділилась в своєму Інстаграм.

Знаменитість з’явилася на прем’єрі “Дім Gucci” у вбранні на замовлення від Gucci.

Образ складається з топу із синього оксамиту з довгими рукавами та геметричним декольте, з’єднаний із чорною довгою спідницею з розрізом та шлейфом.

Комір та рукави оздоблені великими кристалами.

Декольте Гаєк стало активно обговорюють користувачі в соціальній мережі.

Допис за день встиг зібрати більше мільйона вподобань.

Фото: IMBd

