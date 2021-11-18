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ICTV Ранок 18.11.2021 15:30
18.11.2021 15:30
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Незабутнє вбрання. Сальма Гаєк показала пишний бюст в оксамитовому топі

Незабутнє вбрання. Сальма Гаєк показала пишний бюст в оксамитовому топі

55-річна американська акторка Сальма Гаєк відвідала прем’єру фільму у топі з глибоким декольте.

Знімком в цьому образі зірка поділилась в своєму Інстаграм.

Знаменитість з’явилася на прем’єрі “Дім Gucci” у вбранні на замовлення від Gucci.

Образ складається з топу із синього оксамиту з довгими рукавами та геметричним декольте, з’єднаний із чорною довгою спідницею з розрізом та шлейфом.

Комір та рукави оздоблені великими кристалами.

— Почніть поширювати новини! У Нью-Йорку на прем’єрі “Дім Гуччі”, – підписала Сальма.

Декольте Гаєк стало активно обговорюють користувачі в соціальній мережі.

Допис за день встиг зібрати більше мільйона вподобань.

Також по темі: Аж надто апетитно! Сальма Гайек показала, як сильно любить такос 54-річна акторка Сальма Гаєк виклала у мережу оголений знімок Незрівнянний Джордж Клуні. Сім фільмів із оскароносним актором, які варто подивитися

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Нагадаємо, раніше ми показували стильний образ Сальми Гаєк.

Фото: IMBd

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Теги: інстаграм зірок, Сальма Хайєк, шоу-бізнес
18.11.2021 15:30



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