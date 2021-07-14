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ICTV Ранок 14.07.2021 20:20
14.07.2021 20:20
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Ще та модниця. Сальма Гаєк показала стильний лук з прогулянки у Каннах


Американська актриса Сальма Гаєк завітала на кінофестиваль до Канн. 

У своєму інстаграмі 54-річна знаменитість продемонструвала стильний лук.

Образ із мінімалістичного жакету та джинсів-палаццо зірка доповнила яскравою червоною сумкою.

Родзинкою стали масивні сонцезахисні окуляри.

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Нагадаємо, раніше ми писали про секрети краси Дуа Ліпи.

Фото: salmahayek

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Теги: інстаграм зірок, зірки, шоу-біз
14.07.2021 20:20



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