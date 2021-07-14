Ще та модниця. Сальма Гаєк показала стильний лук з прогулянки у Каннах

Американська актриса Сальма Гаєк завітала на кінофестиваль до Канн.
У своєму інстаграмі 54-річна знаменитість продемонструвала стильний лук.
Образ із мінімалістичного жакету та джинсів-палаццо зірка доповнила яскравою червоною сумкою.
Родзинкою стали масивні сонцезахисні окуляри.
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Фото: salmahayek
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14.07.2021 20:20
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