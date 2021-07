Ще та модниця. Сальма Гаєк показала стильний лук з прогулянки у Каннах

Американська актриса Сальма Гаєк завітала на кінофестиваль до Канн.

У своєму інстаграмі 54-річна знаменитість продемонструвала стильний лук.

Образ із мінімалістичного жакету та джинсів-палаццо зірка доповнила яскравою червоною сумкою.

Родзинкою стали масивні сонцезахисні окуляри.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: salmahayek

