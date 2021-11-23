Відпочинок на кілька каратів. Леся Нікітюк приміряла коштовну прикрасу

Українська телеведуча Леся Нікітюк продовжує дражнити підписників фото з відпочинку у Італії.
Ними вона ділиться в своєму Інстаграм-блозі.
Як говорила незрівнянна Мерлін Монро: “кращі друзі дівчат — діаманти”.
Леся Нікітюк вирішила приміряти в одному із італійських ювелірних магазинів дорогоцінне кольє.
— Якщо це відео подивитись задом наперед , то можна подумати, що він мені його подарував, – підписала Леся.
В коментарях шанувальники пишуть слова підтримки і захоплення.
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Нагадаємо, раніше ми показували смішне відео Лесі Нікітюк.
Фото: lesia_nikituk