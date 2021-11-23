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ICTV Ранок 23.11.2021 20:20
23.11.2021 20:20
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Відпочинок на кілька каратів. Леся Нікітюк приміряла коштовну прикрасу

Відпочинок на кілька каратів. Леся Нікітюк приміряла коштовну прикрасу

Українська телеведуча Леся Нікітюк продовжує дражнити підписників фото з відпочинку у Італії.

Ними вона ділиться в своєму Інстаграм-блозі.

Як говорила незрівнянна Мерлін Монро: “кращі друзі дівчат — діаманти”.

Леся Нікітюк вирішила приміряти в одному із італійських ювелірних магазинів дорогоцінне кольє.

— Якщо це відео подивитись задом наперед , то можна подумати, що він мені його подарував, – підписала Леся.

В коментарях шанувальники пишуть слова підтримки і захоплення.

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Нагадаємо, раніше ми показували смішне відео Лесі Нікітюк.

Фото: lesia_nikituk

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Теги: інстаграм зірок, Леся Нікітюк, шоу-бізнес
23.11.2021 20:20



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