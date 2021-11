Відпочинок на кілька каратів. Леся Нікітюк приміряла коштовну прикрасу

Українська телеведуча Леся Нікітюк продовжує дражнити підписників фото з відпочинку у Італії.

Ними вона ділиться в своєму Інстаграм-блозі.

Як говорила незрівнянна Мерлін Монро: “кращі друзі дівчат — діаманти”.

Леся Нікітюк вирішила приміряти в одному із італійських ювелірних магазинів дорогоцінне кольє.

В коментарях шанувальники пишуть слова підтримки і захоплення.

