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ICTV Ранок 01.09.2021 20:20
01.09.2021 20:20
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“Ось і літо минуло” — Леся Нікітюк похизувалась світлинами у купальнику

“Ось і літо минуло” — Леся Нікітюк похизувалась світлинами у купальнику

Українська телеведуча Леся Нікітюк тішить прихильників знімками з відпустки.

В останній день літа зірка виклала фото у купальнику.

Ось і літо минуло, — так Нікітюк підписала фото.

На світлині Леді Ле позує у яскравому рожевому бікіні.

Допис вже встиг зібрати більше 106 тисяч вподобань. А у коментарях шанувальники захоплюються фігурою.

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До речі, дружина Миколи Тищенко, Алла Барановська, не залишилась осторонь, і теж написала коментар під фото

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Леся Нікітюк чекає на Роналду.

Фото:lesia_nikituk

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Теги: Леся Нікітюк, шоу-бізнес
01.09.2021 20:20



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