“Ось і літо минуло” — Леся Нікітюк похизувалась світлинами у купальнику

Українська телеведуча Леся Нікітюк тішить прихильників знімками з відпустки.
В останній день літа зірка виклала фото у купальнику.
Ось і літо минуло, — так Нікітюк підписала фото.
На світлині Леді Ле позує у яскравому рожевому бікіні.
Допис вже встиг зібрати більше 106 тисяч вподобань. А у коментарях шанувальники захоплюються фігурою.Також по темі: Леся Нікітюк потішила прихильників запальними танцями Стиль та вишуканість. Топ модних образів Насті Каменських Водій маршрутки, мільярдер чи айтішнік? Як Леся Нікітюк чоловіка собі обирала
До речі, дружина Миколи Тищенко, Алла Барановська, не залишилась осторонь, і теж написала коментар під фото
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Леся Нікітюк чекає на Роналду.
Фото:lesia_nikituk