“Ось і літо минуло” — Леся Нікітюк похизувалась світлинами у купальнику

Українська телеведуча Леся Нікітюк тішить прихильників знімками з відпустки.

В останній день літа зірка виклала фото у купальнику.

На світлині Леді Ле позує у яскравому рожевому бікіні.

Допис вже встиг зібрати більше 106 тисяч вподобань. А у коментарях шанувальники захоплюються фігурою.

До речі, дружина Миколи Тищенко, Алла Барановська, не залишилась осторонь, і теж написала коментар під фото

Фото:lesia_nikituk

