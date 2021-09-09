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ICTV Ранок 09.09.2021 16:20
09.09.2021 16:20
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У латексі і з шаурмою. Леся Нікітюк вразила мережу гарячими фото

У латексі і з шаурмою. Леся Нікітюк вразила мережу гарячими фото

Українська телеведуча Леся Нікітюк не припиняє вражати пікантними кадрами.

Так напередодні популярна українська телеведуча порівняла себе із Кім Кардашян.

Але для повного образу, окрім латексу, озброїлась ще й шаурмою.

Шаурма, як у Кім… — коротко підписала свої сексуальні знімки Нікітюк.

Менш, ніж за добу допис встиг зібрати більше 140 тисяч лайків, і  чимало зіркових компліментів у коментарях:

скрін коментарів Нікітюк фото

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як Леся Нікітюк тішила прихильників запальними танцями.

Фото: lesia_nikituk

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Теги: Instagram, зіркові новини, Леся Нікітюк
09.09.2021 16:20



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