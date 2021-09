У латексі і з шаурмою. Леся Нікітюк вразила мережу гарячими фото

Українська телеведуча Леся Нікітюк не припиняє вражати пікантними кадрами.

Так напередодні популярна українська телеведуча порівняла себе із Кім Кардашян.

Але для повного образу, окрім латексу, озброїлась ще й шаурмою.

Менш, ніж за добу допис встиг зібрати більше 140 тисяч лайків, і чимало зіркових компліментів у коментарях:

Фото: lesia_nikituk

