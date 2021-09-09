У латексі і з шаурмою. Леся Нікітюк вразила мережу гарячими фото

Українська телеведуча Леся Нікітюк не припиняє вражати пікантними кадрами.
Так напередодні популярна українська телеведуча порівняла себе із Кім Кардашян.
Але для повного образу, окрім латексу, озброїлась ще й шаурмою.
Шаурма, як у Кім… — коротко підписала свої сексуальні знімки Нікітюк.
Менш, ніж за добу допис встиг зібрати більше 140 тисяч лайків, і чимало зіркових компліментів у коментарях:
Також по темі: Гарячі гастролі. Полякова запалила Буковель своїми танцями Їй справді 51? Наомі Кемпбелл приголомшила мережу гарячими фото Гаряча і спокуслива. Емілі Ратаковскі відзнялася у відвертій фотосесії після пологів
Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як Леся Нікітюк тішила прихильників запальними танцями.
Фото: lesia_nikituk