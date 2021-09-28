Леся Нікітюк претендує на серце Ілона Маска? Кумедний пост української телеведучої

Українська телеведуча Леся Нікітюк не втомлюється веселити своїх прихильників у Instagram.
Цього разу зірка нафотошопила спільне фото з Ілоном Маском.
Ілон Маск розвівся. Якшо шо я согласна, — підписала телеведуча.
Жарти жартами, а тема доволі акутальна.
Адже новина про розлучення Ілона Маска зі співачкою Граймс просто підірвала мережу.
Не встигли їхні 3-річні стосунки закінчитись, як за серцем мільярдера вже вишикувалась ціла черга красунь.Також по темі: "Ранкові вітання" Потапа і Насті Каменських. Зіркова пара поділилась гарячим фото Кохання не перемогло. ТОП-5 зіркових пар, які розпалися у 2021 Кохання, у яке не вірили. Секрети стосунків Тіни Кунакі та Венсана Касселя
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Нагадаємо, раніше ми показували запальні танці Лесі Нікітюк.
Фото: lesia_nikituk