Леся Нікітюк претендує на серце Ілона Маска? Кумедний пост української телеведучої

Українська телеведуча Леся Нікітюк не втомлюється веселити своїх прихильників у Instagram.

Цього разу зірка нафотошопила спільне фото з Ілоном Маском.

Жарти жартами, а тема доволі акутальна.

Адже новина про розлучення Ілона Маска зі співачкою Граймс просто підірвала мережу.

Не встигли їхні 3-річні стосунки закінчитись, як за серцем мільярдера вже вишикувалась ціла черга красунь.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували запальні танці Лесі Нікітюк.

Фото: lesia_nikituk

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.