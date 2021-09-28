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ICTV Ранок 28.09.2021 21:10
28.09.2021 21:10
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Леся Нікітюк претендує на серце Ілона Маска? Кумедний пост української телеведучої

Леся Нікітюк претендує на серце Ілона Маска? Кумедний пост української телеведучої

Українська телеведуча Леся Нікітюк не втомлюється веселити своїх прихильників у Instagram.

Цього разу зірка нафотошопила спільне фото з Ілоном Маском.

Ілон Маск розвівся. Якшо шо я согласна, — підписала телеведуча.

Жарти жартами, а тема доволі акутальна.

Адже новина про розлучення Ілона Маска зі співачкою Граймс просто підірвала мережу.

Не встигли їхні 3-річні стосунки закінчитись, як за серцем мільярдера вже вишикувалась ціла черга красунь.

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Нагадаємо, раніше ми показували запальні танці Лесі Нікітюк.

Фото: lesia_nikituk

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Теги: інстаграм зірок, Леся Нікітюк, шоу-біз
28.09.2021 21:10



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