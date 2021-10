Удар зліва. Леся Нікітюк показала кумедне відео зі спортзалу

Українська телеведуча Леся Нікітюк потішила шанувальників смішним відео.

Його зірка виклала у свій Інстаграм.

Так, на відео Леся у боксерських рукавичках ефектно йде серед груш.

Але раптом неочікувано знаменитість збиває одна з них.

Такий жартівливий допис сподобався фанатам ведучої.

У коментарях пишуть, що головне не здаватись, а йти далі.

Сам же допис зібрав майде 340 тисяч переглядів.

