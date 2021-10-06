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ICTV Ранок 06.10.2021 16:20
06.10.2021 16:20
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Удар зліва. Леся Нікітюк показала кумедне відео зі спортзалу

Удар зліва. Леся Нікітюк показала кумедне відео зі спортзалу

Українська телеведуча Леся Нікітюк потішила шанувальників смішним відео.

Його зірка виклала у свій Інстаграм.

Так, на відео Леся у боксерських рукавичках ефектно йде серед груш.

Але раптом неочікувано знаменитість збиває одна з них.

—Ніколи не знаєш, коли чекати від життя , наступний удар, – прокоментувала Нікітюк

Такий жартівливий допис сподобався фанатам ведучої.

У коментарях пишуть, що головне не здаватись, а йти далі.

Сам же допис зібрав майде 340 тисяч переглядів.

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Детальніше дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували, як Леся Нікітюк похизувалась світлинами у купальнику.

Фото: lesia_nikituk

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Теги: інстаграм зірок, Леся Нікітюк, шоу-бізнес
06.10.2021 16:20



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