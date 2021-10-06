Удар зліва. Леся Нікітюк показала кумедне відео зі спортзалу

Українська телеведуча Леся Нікітюк потішила шанувальників смішним відео.
Його зірка виклала у свій Інстаграм.
Так, на відео Леся у боксерських рукавичках ефектно йде серед груш.
Але раптом неочікувано знаменитість збиває одна з них.
—Ніколи не знаєш, коли чекати від життя , наступний удар, – прокоментувала Нікітюк
Такий жартівливий допис сподобався фанатам ведучої.
У коментарях пишуть, що головне не здаватись, а йти далі.
Сам же допис зібрав майде 340 тисяч переглядів.Також по темі: Леся Нікітюк претендує на серце Ілона Маска? Кумедний пост української телеведучої Під небом Мадейри. Леся Нікітюк показала, як чекає на Роналду Приїхала до батьків, щоб виспатися? Леся Нікітюк втекла у рідний Хмельницький
Детальніше дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.
Нагадаємо, раніше ми показували, як Леся Нікітюк похизувалась світлинами у купальнику.
Фото: lesia_nikituk