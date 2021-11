Від спокусниці до зірки фігурного катання. Добірка найкращих фільмів з Марго Роббі

Добірка фільмів з австралійською акторкою Марго Роббі.

Кожна стрічка з її участю збирає повні кінозали.

Її фігурі заздрять мільйони жінок.

А стиль — взірець витонченості та сексуальності.

Так, мова йде про незрівнянну Марго Роббі.

Тож, Ранок у Великому Місті зібрав добірку з найкращими фільмами за участі актриси і готовий ділитись з тобою.

Рік випуску: 2013

Рейтинг IMDb: 8,2

Цей фільм приніс славу та популярність Марго Роббі, хоча й зіграла другорядну роль.

Біографічний фільм про грошовий центр Нью-Йорка.

Сюжет

Фільм показує історію Джордана Белфорта, який стає успішним брокером в банку. Великі гроші змінюють людину, а Джордан тільки й те робитьЮ що живе на повну, без гальм спускає гроші на вітер і веде розгульний спосіб життя.

Однак, все змінюється, коли за ним починає стежити ФБР.

Рік випуску: 2017

Рейтинг IMDb: 7,5

За роль у цьому фільмі Марго Роббі була номінанована як найкраща актриса на премії Оскар.

Сюжет

Стрічка розповідає про історію Тоні Гардінг, американську фігуристку, яка змушена була завершити кар’єру.

На Чемпіонаті з фігурного катання 1994 року, колишній чоловік Гардінг підмовив охоронця усунути суперницю Тоні.

Зчинився великий скандал, через який Тоня більше не змогла повернутись в професійний спорт.

Але вона знайшла себе в іншому.

Рік випуску: 2020

Рейтинг IMDb: 6,1

Марго Роббі має в арсеналі не лише драматичні ролі, але й супергеройський фільм про всесвіт.

Тут і неперевершена акторська гра, і круті спецефекти, і цікавий сюжет.

Сюжет

Харлі Квін, яка розійшлась із Джокером, важко переживає розрив і вирішує почати життя заново.

Але щойно вона оголосила про те, що тепер вони з Джокером не пара, як всі ті, кому Харлі “перейшла” дорогу об’єднуються задля помсти.

Але тут виникає своєрідна жіноча “дружба”, яка протистоїть негідникам.

Рік випуску: 2019

Рейтинг IMDb: 7,7

Картина, де знялись найбільш популярні актори Голлівуду — Бред Пітт та Леонардо Ді Капріо. Режесером же виступив не менш відомий Квентін Тарантіно.

Стрічка отримала 10 номінацій на Оскар.

Сюжет

Актор Рік Далтон, який раніше був популярний нині переживає складні часи. Однак скрута настала і для його дублера Кліффа Бута.

Вони шукають своє місце на американському кіноринку, але старі правила вже не діють, потрібно пристосовуватись до нових умов.

Яку роль зіграла Марго — дізнаєтесь у фільмі.

Рік випуску: 2019

Рейтинг IMDb: 7,7

Драматична роль у доробку Марго Роббі.

Марго Роббі у фільмі грає дружину головного персонажа, Дафну.

Сюжет

Ще один біографічний фільм, але вже про життя письменника Алана Мілна.

Цей чоловік подарував світу дитячу казку про ведмедика Вінні Пуха.

Однак за світом вигадки ховається реальність, у якій письменний веде боротьбу з посттравматичним синдромом після повернення з Першої світової війни.

Фото: IMBd

