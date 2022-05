Незрівнянна Джолі: топ-5 фільмів із легендарною акторкою

Добірка кращих фільмів з Анджеліною Джолі.

Анджеліну Джолі без перебільшення, можна назвати легендою світового кінематографу.

Вона не лише талановита акторка й режисерка з багатомільйонними гонорарами, а й одна з найбажаніших жінок на планеті, посол доброї волі ООН і мати шістьох дітей.

Українцям було приємно було бачити її днями на і на наших вуличках.

Через геніальність гри Джолі, кожна стрічка з її участю автоматично приречена на успіх та всенародну любов. І виділити з них лише кілька доволі не просто.

Та все ж, ми створили для вас круту підбірку фільмів з Анджеліною Джолі, обов’язкових до перегляду.

Рік випуску: 2008

Рейтинг IMDb: 7,7

Цей американський трилер режисера Клінта Іствуда – ідеальний вибір для любителів фільмів, знятих на реальних подіях.

Сюжет:

Дія фільму відбувається наприкінці 1920-их років у Лос-Анджелесі.

Реальна історії жінки, яка розуміє – повернений після викрадення хлопчик не є її сином.

Зневірившись у відновленні пошуків своєї дитини, вона звертається до журналістів. Але, оскільки міській владі це невигідно, її оголошують душевнохворою.

Джолі настільки блискуче впоралась із цією роллю, що IMDb визнав “Підміну” її найкращим фільмом.

Переконайтесь самі!

Рік випуску: 1999

Рейтинг IMDb: 7,3

Скучили за атмосферним кіно родом з 90-х? Тоді зверніть увагу на драму режисера Джеймса Менголда, зняту за книгою американської письменниці Сюзанни Кейсен.

Сюжет:

Через один дурний вчинок Сюзанна потрапляє до будинку божевільних.

Вона з подивом спостерігає за тутешніми пацієнтами, однак поступово починає з ними товаришувати.

Найближчі стосунки зав’язались в неї з Лісою, найнеспокійнішою із хворих.

Саме за роль агресивної соціаопатки Ліси – Джолі отримала Оскар у 2000 році. Не проходьте повз такої легенди!

Рік випуску: 2014

Рейтинг IMDb: 7,0

Пригодницько-драматичний фільм режисера Роберта Стромберга – не просто дитяча казочка.

Багатьом дорослим стрічка теж сподобається, перш за все, через свій глибокий зміст. І, звісно, через неймовірну виконавицю головної ролі.

Сюжет:

Юна чарівниця Малефісента вела щасливе відокремлене життя в зачарованому лісі, допоки люди не принесли у її світ руйнування і хаос.

У запалі боротьби чаклунка наклала страшне закляття на новонароджену дочку короля, прекрасну Аврору.

Але, можливо, саме юна принцеса здатна вдихнути нове життя в чарівне лісове царство? Чи вдасться Маліфісенті виправити помилку й зняти зловісне закляття?

Рік випуску: 2005

Рейтинг IMDb: 6,5

Бойовик режисера Дага Лаймана у світовому прокаті зібрав $478 млн. І ця сума говорить про успіх стрічки куди красномовніше, ніж найкращі кінокритики.

А ще, саме після зйомок цього фільму розпочалась історія палкого кохання Джолі і Пітта. Уявляєте, яка пристрасть вирує у кадрі?

Сюжет:

Джон і Джейн — звичайна подружня пара, яка веде буденне й непримітне життя.

Їм здається, що вони знають одне про одного все. Проте, виявляється, що кожен із них приховує страшну таємницю.

Містер і місіс Сміт насправді є високооплачуваними кілерами в організаціях, що конкурують між собою.

Такі новини, звісно, урізноманітнять їхнє мляве життя. Але що, як Джон отримає замовлення на Джейн, а Джейн на Джона?

Рік випуску: 2006

Рейтинг IMDb: 6,7

Феєричний американський трилер Роберта де Ніро не залишить байдужим нікого.

А, якщо ви полюбляєте історичні фільми, кримінальні історії та динамічні сюжети, тоді це точно ваша зупинка.

Сюжет:

Едвард Вілсон, цілеспрямований молодий чоловік, вступає на службу в УСС.

Це рішення змінює не тільки його життя, а й світову історію. Адже згодом Вілсон створює найпотужнішу секретну організацію у світі — ЦРУ.

Тепер чоловік повинен вести подвійне життя. Він не може довіряти власним друзям, дружині, сину і навіть самому собі…

