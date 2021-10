“Ночі в стилі бугі”. Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас поділились запальними танцями

Британська актриса Кетрін Зета-Джонс поділилася сімейним відео.

Його знаменитість виклала у свій Інстаграм-акаунт.

На ролику можна побачити як чоловік Кетрін, Майкл Дуглас, активно танцює з дітьми: сином Діланом і дочкою Керіс.

До речі, зіркове сімейство танцює під хіт Benny Benassi.

У коментарях підписники обговорюють запальні танці.

Сам допис встиг зібрати більше 610 тисяч переглядів.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Кетрін Зета-Джонс підтримує фігуру.

Фото: catherinezetajones

