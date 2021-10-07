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ICTV Ранок 07.10.2021 20:30
07.10.2021 20:30
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“Ночі в стилі бугі”. Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас поділились запальними танцями

“Ночі в стилі бугі”. Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас поділились запальними танцями

Британська актриса Кетрін Зета-Джонс поділилася сімейним відео.

Його знаменитість виклала у свій Інстаграм-акаунт.

На ролику можна побачити як чоловік Кетрін, Майкл Дуглас, активно танцює з дітьми: сином Діланом і дочкою Керіс.

 Мені просто було необхідно так відрватися зі своєю родиною. Здається ми не робили цього вічність, – підписала своє веселе відео Кетрін.

До речі, зіркове сімейство танцює під хіт Benny Benassi.

У коментарях підписники обговорюють запальні танці.

Сам допис встиг зібрати більше 610 тисяч переглядів.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Кетрін Зета-Джонс підтримує фігуру.

Фото: catherinezetajones

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Теги: інстаграм зірок, Кетрін Зета Джонс і Майкл Дуглас, Кетрін Зета-Джонс, шоу-бізнес
07.10.2021 20:30



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