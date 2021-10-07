“Ночі в стилі бугі”. Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас поділились запальними танцями

Британська актриса Кетрін Зета-Джонс поділилася сімейним відео.
Його знаменитість виклала у свій Інстаграм-акаунт.
На ролику можна побачити як чоловік Кетрін, Майкл Дуглас, активно танцює з дітьми: сином Діланом і дочкою Керіс.
Мені просто було необхідно так відрватися зі своєю родиною. Здається ми не робили цього вічність, – підписала своє веселе відео Кетрін.
До речі, зіркове сімейство танцює під хіт Benny Benassi.
У коментарях підписники обговорюють запальні танці.
Сам допис встиг зібрати більше 610 тисяч переглядів.Також по темі: Кетрін Зета-Джонс лікувалася у психлікарні через постійні депресії Майкл Дуглас нарешті стане дідусем Син Майкла Дугласа розбив серце своїм батькам
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Кетрін Зета-Джонс підтримує фігуру.
Фото: catherinezetajones