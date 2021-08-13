Секрет розкішної фігури? Кетрін Зета Джонс показала, як крутить хулахуп

Голлівудська акторка Кетрін Зета-Джонс показала, як підтримує себе у формі.
У своєму інстаграмі 51-річна знаменитість опублікувала відео, де крутить хулахуп.
Ролик зірки уже переглянули понад 730 тисяч разів.Також по темі: Кетрін Зета-Джонс лікувалася у психлікарні через постійні депресії Кім Кардашян похизувалася пишними формами в Інстаграмі "Блейд" знімали під марихуаною? Як головний актор фільму напав на режисера
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Фото: catherinezetajones