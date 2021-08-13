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ICTV Ранок 13.08.2021 19:15
13.08.2021 19:15
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Секрет розкішної фігури? Кетрін Зета Джонс показала, як крутить хулахуп

Секрет розкішної фігури? Кетрін Зета Джонс показала, як крутить хулахуп

Голлівудська акторка Кетрін Зета-Джонс показала, як підтримує себе у формі.

У своєму інстаграмі 51-річна знаменитість опублікувала відео, де крутить хулахуп.

Ролик зірки уже переглянули понад 730 тисяч разів.

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про секрети краси Емілі Ратаковскі.

Фото: catherinezetajones

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Теги: інстаграм зірок, зірки, Кетрін Зета-Джонс, шоу-біз
13.08.2021 19:15



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