Випустили пташку з клітки. Брітні Спірс показала фото оголених сідниць

Співачка Брітні Спірс поділилася новими фото з оголеними сідницями.
Цей знімок зірка виклала в свій Інстаграм.
Нагадаємо, нещодавно Брітні офіційно позбулась опіки батька.
До речі, Спірс вже встигла заручитись з Семом Асгарі.
— Друге фото є оригіналом, і ви мене почули, чи варто повторювати?, – підписала Спірс.
Ще й запропонувала туди її поцілувати.
Прихильники зірки в захваті від її зовнішнього вигляду ще й накидали купу компліментів в коментарях.Також по темі: Нарешті вільна. Суд скасував опікунство над Брітні Спірс Брітні Спірс здивувала світлиною топлес і пояснила, чому фотографується оголеною Яскравий купальник і шубка. Брітні Спірс запалила мережу дикими танцями
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Брітні Спірс показала оголені фото.
Фото: britneyspears