Випустили пташку з клітки. Брітні Спірс показала фото оголених сідниць

Співачка Брітні Спірс поділилася новими фото з оголеними сідницями.

Цей знімок зірка виклала в свій Інстаграм.

Нагадаємо, нещодавно Брітні офіційно позбулась опіки батька.

До речі, Спірс вже встигла заручитись з Семом Асгарі.

Ще й запропонувала туди її поцілувати.

Прихильники зірки в захваті від її зовнішнього вигляду ще й накидали купу компліментів в коментарях.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Брітні Спірс показала оголені фото.

Фото: britneyspears

