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ICTV Ранок 18.11.2021 19:15
18.11.2021 19:15
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Випустили пташку з клітки. Брітні Спірс показала фото оголених сідниць

Випустили пташку з клітки. Брітні Спірс показала фото оголених сідниць

Співачка Брітні Спірс поділилася новими фото з оголеними сідницями.

Цей знімок зірка виклала в свій Інстаграм.

Нагадаємо, нещодавно Брітні офіційно позбулась опіки батька.

До речі, Спірс вже встигла заручитись з Семом Асгарі.

— Друге фото є оригіналом, і ви мене почули, чи варто повторювати?, – підписала Спірс.

Ще й запропонувала туди її поцілувати.

Прихильники зірки в захваті від її зовнішнього вигляду ще й накидали купу компліментів  в коментарях.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Брітні Спірс показала оголені фото.

Фото: britneyspears

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Теги: інстаграм зірок, Брітні Спірс, шоу-бізнес
18.11.2021 19:15



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