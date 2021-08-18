Брітні Спірс здивувала світлиною топлес і пояснила, чому фотографується оголеною

Американська співачка Брітні Спірс здивувала шанувальників оголеною світлиною.
У своєму інстаграм-блозі зірка опублікувала фото, де позує топлес.
За словами Брітні, такі фото допомагають їй краще розуміти своє тіло.
Допис співачки зібрав понад два мільйони триста тисяч уподобань.
Зауважимо, що раніше Брітні Спірс виступила в суді з емоційною промовою.
Співачка заявила, що хоче позбутися опіки батька, який повністю контролює її фінансове та професійне життя.Також по темі: Брітні Спірс випадково спалила спортзал і поділилась цим в Instagram Попри заборони. Брітні Спірс зібралася заміж? Брітні Спірс замилувала фанатів відео зі свинею
Зірці забороняють народжувати дітей та насильно змушують приймати протизаплідні препарати.
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Нагадаємо, раніше ми писали про топ ролей Дженніфер Еністон.
Фото: britneyspears