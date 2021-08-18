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ICTV Ранок 18.08.2021 15:20
18.08.2021 15:20
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Брітні Спірс здивувала світлиною топлес і пояснила, чому фотографується оголеною

Брітні Спірс здивувала світлиною топлес і пояснила, чому фотографується оголеною

Американська співачка Брітні Спірс здивувала шанувальників оголеною світлиною.

У своєму інстаграм-блозі зірка опублікувала фото, де позує топлес.

За словами Брітні, такі фото допомагають їй краще розуміти своє тіло.

брітні спірс фото

Допис співачки зібрав понад два мільйони триста тисяч уподобань.

Зауважимо, що раніше Брітні Спірс виступила в суді з емоційною промовою.

Співачка заявила, що хоче позбутися опіки батька, який повністю контролює її фінансове та професійне життя.

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Зірці забороняють народжувати дітей та насильно змушують приймати протизаплідні препарати.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про топ ролей Дженніфер Еністон.

Фото: britneyspears

 

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Теги: інстаграм зірок, Брітні Спірс, зірки, шоу-біз
18.08.2021 15:20



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