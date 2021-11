Вільна та оголена. Брітні Спірс показала пружне тіло

Брітні Спірс знову оголилась на камеру.

Так 39-річна американська співачка виклала в Instagram імпровізований фотосет в нижній білизні просто посеред своєї спальні.

Коментатори одразу ж зацінили пружне тіло зірки, і засипали її компліментами, на кшталт “Струнка легенда”, “Королева”, “Яка гаряча”.

“Вчора вперше використала справжню фотокамеру у своїй кімнаті. Я поставила її на підставку, ввімкнула таймер і отримала це”, — прокоментувала Брітні.

Хтось із прихильників доречно підмітив, що співачка використала девайс у “ВЛАСНІЙ кімнаті і за ВЛАСНИМ вибором”.

Варто нагадати, що Брітні Спірс нещодавно вийшла з-під опіки батька та оголосила про свої заручини із молодим бойфрендом Семом Асгарі.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті.

Фото: britneyspears

