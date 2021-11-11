Вільна та оголена. Брітні Спірс показала пружне тіло

Брітні Спірс знову оголилась на камеру.
Так 39-річна американська співачка виклала в Instagram імпровізований фотосет в нижній білизні просто посеред своєї спальні.
Коментатори одразу ж зацінили пружне тіло зірки, і засипали її компліментами, на кшталт “Струнка легенда”, “Королева”, “Яка гаряча”.
“Вчора вперше використала справжню фотокамеру у своїй кімнаті. Я поставила її на підставку, ввімкнула таймер і отримала це”, — прокоментувала Брітні.
Хтось із прихильників доречно підмітив, що співачка використала девайс у “ВЛАСНІЙ кімнаті і за ВЛАСНИМ вибором”.
Чудовий спосіб святкувати свою свободу, Брітні, — прокоментував він.
Варто нагадати, що Брітні Спірс нещодавно вийшла з-під опіки батька та оголосила про свої заручини із молодим бойфрендом Семом Асгарі.Також по темі: З трояндою та у спокусливій білизні. "Холостячка" Злата Огнєвіч показала відверті фото Гола і боса у ванні. Брітні Спірс шокувала фанатів фотографіями топлес Наздогнала зіркову матусю? Донька Сінді Кроуфорд знялась топлес для відомого глянцу
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Раніше ми розповідали, як опікунство батька над Брітні Спірс перетворило її життя на пекло.
Фото: britneyspears