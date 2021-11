Нарешті вільна. Суд скасував опікунство над Брітні Спірс

Суд Лос-Анджелесу ухвалив рішення про скасування опікунства над зіркою її батька Джеймі Спірса.

Багато прихильників зірки прийшли підтримати її.

Спірс поділилась в Інстаграмі цим відео і подякувала всім.

Нагадаємо, що батько Брітні Спірс Джеймі опікувався донькою протягом останніх 13 років.

Тепер знаменитість може самостійно ухвалювати рішення щодо її фінансів, кар’єри та особистого життя.

До речі, Спірс вже встигла заручитись з Семом Асгарі.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: britneyspears

