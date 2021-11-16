Нарешті вільна. Суд скасував опікунство над Брітні Спірс

Суд Лос-Анджелесу ухвалив рішення про скасування опікунства над зіркою її батька Джеймі Спірса.
Багато прихильників зірки прийшли підтримати її.
Спірс поділилась в Інстаграмі цим відео і подякувала всім.
Нагадаємо, що батько Брітні Спірс Джеймі опікувався донькою протягом останніх 13 років.
— Боже, я так люблю своїх шанувальників, шалено ❤️ Думаю, я буду плакати до кінця дня!, – підписала Брітні.
Тепер знаменитість може самостійно ухвалювати рішення щодо її фінансів, кар’єри та особистого життя.
До речі, Спірс вже встигла заручитись з Семом Асгарі.Також по темі: Вільна та оголена. Брітні Спірс показала пружне тіло В'язниця суворого режиму! Як опікунство батька над Брітні Спірс перетворило її життя на пекло Брітні Спірс здивувала світлиною топлес і пояснила, чому фотографується оголеною
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Брітні Спірс показала оголені фото.
Фото: britneyspears