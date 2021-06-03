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ICTV Ранок 03.06.2021 21:20
03.06.2021 21:20
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Яскравий купальник і шубка. Брітні Спірс запалила мережу дикими танцями


Брітні Спірс здивувала танцями у шубі та яскравому купальнику.

39-річна американська співачка Брітні Спірс показала в інстаграмі запальні танці.

Подібні відео стали традиційними для особистого блогу співачки.

І навіть спричинили чутки про те, що з допомогою рухів Брітні хоче передати таємне послання.

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Нагадаємо, раніше ми писали про секрети краси Кемерон Діас.

Фото: giphy

 

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Теги: інстаграм зірок, Брітні Спірс
03.06.2021 21:20



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