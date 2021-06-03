Яскравий купальник і шубка. Брітні Спірс запалила мережу дикими танцями

Брітні Спірс здивувала танцями у шубі та яскравому купальнику.
39-річна американська співачка Брітні Спірс показала в інстаграмі запальні танці.
Подібні відео стали традиційними для особистого блогу співачки.
І навіть спричинили чутки про те, що з допомогою рухів Брітні хоче передати таємне послання.
Також по темі:
У леопардовому костюмі. Брітні Спірс показала запальні танці
Яскрава та шалена. Брітні Спірс здивувала мережу дикими танцями
Брітні Спірс без макіяжу: як насправді виглядає співачка
Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.
Нагадаємо, раніше ми писали про секрети краси Кемерон Діас.
Фото: giphy
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.
03.06.2021 21:20
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkxIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iSUNUVl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImljdHYudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19pY3R2X2NvbnRlbnRfYmFubmVyIC0tPg0KPGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2Mjc4MTkxLTAnIHN0eWxlPSdoZWlnaHQ6NDAwcHg7IHdpZHRoOjU4MHB4Oyc+DQo8c2NyaXB0Pg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2Mjc4MTkxLTAnKTsgIH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=