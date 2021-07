Незрівнянний Джордж Клуні. Сім фільмів із оскароносним актором, які варто подивитися

Добірка найкращих стрічок із Джорджом Клуні від Ранку у Великому Місті.

59-річний Джордж Клуні – справжня зірка Голлівуду.

До творчої сфери актор потрапив ще в дитинстві.

За часи своєї кар’єри Клуні прославився не лише блискучою грою, а й відмінними режисерським талантом.

Тому перегляд кіно за участі цього оскароносного красеня – завжди виграшний варіант.

Стрічка, що стала класикою. Злодій Денні Оушен тільки встиг вийти з в’язниці.

Проте не поспішає розслаблятися.

У його планах пограбування трьох найбільших казино в Лас-Вегасі.

Їхній власник – бізнесмен Террі Бенедикт, який дуже хоче зустрітися з колишньою дружиною Оушена. Дивний збіг?

За одну ніч Денні збирає команду спеціалістів.

Для того, щоб втілити задумане, чоловікам потрібен лише геніальний план.

Фільм, який приніс Клуні Оскар.

Збірний, прийнятий в ЦРУ, термін «Сиріана» об’єднує країни Близького Сходу, які ведуть проти США агресивну політику.

Серед таких у стрічці – Іран і Ліван. Там працює агент ЦРУ Боб Барнс.

Він отримує завдання вбити молодого арабського шейха, який просуває невигідні для США результати нафтового тендеру.

А керівник нафтової компанії Брайан Вудман готується провести операцію з шейхом і водночас переживає серйозну сімейну трагедію зі своєю дружиною Джулі.

Заплутана історія про те, як мільйонні амбіції затьмарюють людські долі.

Кейсі Ньютон – молода дівчина, яка дуже мріє про справжні пригоди.

Випадково вона стає володаркою загадкового значка, який відкриває їй доступ в паралельну реальність.

Дівчина опиняється в дивному світі, відомому як Земля майбутнього.

Це місце зберігає багато таємниць і дає шанс змінити планету навіть звичайній людині.

Щоб розібратися в тому, що відбувається і розгадати таємницю значка, Кейсі звертається по допомогу до цинічного винахідника Френка.

Але чи зможе вона переконати генія повернутися туди, звідки його одного разу вигнали?

Екранізація однойменного роману-бестселера Волтера Кірні.

Раян Бінем – корпоративний юрист, який постійно у відрядженнях.

Чоловік досяг успіху в кар’єрі, але з особистим життям у нього проблеми.

Стосунки на одну ніч для Раяна – це просто частина довгого списку з незліченними розкішними готелями, орендованими автомобілями, електронною поштою і повідомленнями на автовідповідачі.

Постійні роз’їзди віддалили його від рідної сім’ї, а свою він так і не створив.

Стрічка розповідає про немолодого кілера Джека.

Чоловік втратив свою кохану, але це не всі неприємності.

Остання його місія теж виявилася невдалою.

Після цих подій Джек вирішує, що час покінчити з таким способом життя.

Він хоче вибрати щось спокійніше.

Однак для того, щоб щось змінити, йому потрібно завершити одну справу.

Пригодницька драма, заснована на реальних подіях.

Невелике рибальське судно «Андреа Гейл» потрапляє в сильний шторм.

Ця стихія здатна зачарувати, але зовсім не викликає захоплення, коли опинитися з нею один на один.

Саме такий виклик випав на долю рибалок.

Але суворі чоловіки не збираються здаватися просто так.

Вони готові боротися з хвилями і врятувати не тільки свої життя, а й кораблик.

Новинка кінематографії.

Науково-фантастична стрічка знята за романом «Доброго ранку, опівночі» письменниці Лілі Брукс-Долтон.

Джордж Клуні виступив не лише актором, а й режисером.

Заради зйомок чоловік схуд на 11 кілограмів.

Фільм розповідає про літнього астронома Августина.

Чоловік лишився самотнім на арктичній дослідницькій станції після катастрофи на Землі.

Тепер планета непридатна для життя.

Випадково Августин знаходить маленьку дівчинку Айріс.

Їм обом доведеться подолати шалені випробування, щоб зв’язатися з космічним кораблем, який повертається на Землю.

Августин і Айріс ризикують життям, аби врятувати майбутнє людства.

