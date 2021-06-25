Аж надто апетитно! Сальма Гайек показала, як сильно любить такос

54-річна голлівіудська акторка Сальма Гайєк виклала в інстаграмі своєй спокусливе фото з архіву.
На ньому молода мексиканка апетитно їсть соковите тако:
Такос. Пристрасть, яка мене ніколи не покидала, — підписала свій гарячий знімок Гайек.
Акторка ще й додала, що хотіла б їсти їх десятками без жодних наслідків…
Менш ніж за добу світлина встигла зібрати майже 600 тисяч уподобань.Також по темі: У бікіні тако смакує краще. Кім Кардашян похизувалась здоровим апетитом 54-річна акторка Сальма Гаєк виклала у мережу оголений знімок Гаряча і спокуслива. Емілі Ратаковскі відзнялася у відвертій фотосесії після пологів
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Фото: salmahayek