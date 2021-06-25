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ICTV Ранок 25.06.2021 15:00
25.06.2021 15:00
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Аж надто апетитно! Сальма Гайек показала, як сильно любить такос


54-річна голлівіудська акторка Сальма Гайєк виклала в інстаграмі своєй спокусливе фото з архіву.

На ньому молода мексиканка апетитно їсть соковите тако:

Такос. Пристрасть, яка мене ніколи не покидала, — підписала свій гарячий знімок Гайек.

Акторка ще й додала, що хотіла б їсти їх десятками без жодних наслідків…

Менш ніж за добу світлина встигла зібрати майже 600 тисяч уподобань.

Також по темі: У бікіні тако смакує краще. Кім Кардашян похизувалась здоровим апетитом 54-річна акторка Сальма Гаєк виклала у мережу оголений знімок Гаряча і спокуслива. Емілі Ратаковскі відзнялася у відвертій фотосесії після пологів

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про пікантні фото Ріанни.

Фото: salmahayek

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Теги: інстаграм зірок, Сальма Хайєк
25.06.2021 15:00



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