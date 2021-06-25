Аж надто апетитно! Сальма Гайек показала, як сильно любить такос

54-річна голлівіудська акторка Сальма Гайєк виклала в інстаграмі своєй спокусливе фото з архіву.

На ньому молода мексиканка апетитно їсть соковите тако:

Такос. Пристрасть, яка мене ніколи не покидала, — підписала свій гарячий знімок Гайек.

Акторка ще й додала, що хотіла б їсти їх десятками без жодних наслідків…

Менш ніж за добу світлина встигла зібрати майже 600 тисяч уподобань.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про пікантні фото Ріанни.

Фото: salmahayek

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.