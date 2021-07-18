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Video: Pfizer допомагав поліпшити потенцію? Чим компанія прославилася до пандемії

У XXI столітті про фармацевтичну компанію Pfizer дізнався увесь світ. Саме вона разом з  партнерами однією з перших у світі представила інноваційну вакицну від смертельного коронавірусу. Проте за понад 170-річну історію Pfizer мала багато інших геніальних відкриттів.
[read_more_news] Смачні ліки, таблетки для покращення потенції і не тільки! Чим ще прославилась компанія Pfizer до пандемії?
Дивіться у нашій рубриці "Бізнес історії". Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можна комбінувати різні вакцини від COVID-19.. Фото: Unsplash

Pfizer допомагав поліпшити потенцію? Чим компанія прославилася до пандемії
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У XXI столітті про фармацевтичну компанію Pfizer дізнався увесь світ.

Саме вона разом з  партнерами однією з перших у світі представила інноваційну вакицну від смертельного коронавірусу.

Проте за понад 170-річну історію Pfizer мала багато інших геніальних відкриттів.

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Смачні ліки, таблетки для покращення потенції і не тільки!

Чим ще прославилась компанія Pfizer до пандемії?

Дивіться у нашій рубриці “Бізнес історії”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можна комбінувати різні вакцини від COVID-19..

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Pfizer допомагав поліпшити потенцію? Чим компанія прославилася до пандемії / 18.07.2021 18:45
18.07.2021 18:45

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