Pfizer допомагав поліпшити потенцію? Чим компанія прославилася до пандемії

У XXI столітті про фармацевтичну компанію Pfizer дізнався увесь світ.

Саме вона разом з партнерами однією з перших у світі представила інноваційну вакицну від смертельного коронавірусу.

Проте за понад 170-річну історію Pfizer мала багато інших геніальних відкриттів.

Дивіться у нашій рубриці “Бізнес історії”.

Фото: Unsplash

