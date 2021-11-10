Пігулки від коронавірусу вже винайшли! Наскільки ефективні і коли Україна отримає препарат

Таблетки від коронавірус: все, що потрібно знати.
Днями одразу декілька фармацевтичних компаній представили революційні ліки від COVID-19 прямої дії.
Науковці кажуть, що це може змінити хід пандемії.
Препарат від коронавірусу
В Україні з’являться новітні ліки від коронавірусу — молнупіравір.
Відповідний наказ МОЗ України видало 4 листопада.
Українці матимуть змогу долучитись до досліджень препарату.
Мета цієї фази — визначити, наскільки лікарський засіб ефективний для запобігання хвороби у дорослих, які проживають разом із хворими на COVID-19.
Безпечність препаратів, як зазначають фахівці, вивчається ще на ранніх стадіях досліджень.
Так, якщо фіксують одне мізерне відхилення — препарат одразу знімається з розгляду чи повертається на доопрацювання.
А от на першій фазі клінічних досліджень вже фіксують наслідки першого використання препарату.
Кому підходить
Велика Британія першою в світі схвалила цей лікарский засіб для лікування COVID-19.
Очільник британського МОЗ зазначив — препарат призначений насамперед для пацієнтів з “ослабленим” імунітетом.
Пігулки, за показаннями лікаря, прийматимуть двічі на день люди найбільш вразливих груп — люди похилого віку, а також ті пацієнти, які мають хронічні захворювання, наприклад, цукровий діабет або серцеву недостатність.
І лише за легкого чи середньої важкості перебігу, – зазначають розробники.
Молнупіравір створили американські фармацевтичні компанії Merck Sharp & Dohme та Ridgeback Biotherapeutics.
До пандемії Merck займалася розробкою препаратів від вірусів імунодефіциту людини та Ебола, серцево-судинних та ендокринних захворювань, безпліддя.
Спочатку молнупіравір розробляли як препарат від грипу, та у ході досліджень у США науковці з’ясували, що він здатен вдвічі знижувати ризик госпіталізації та смерті від коронавірусу та ускладнень.
За умови прийому у перші 5 днів від появи симптомів.
На сайті розробника повідомляють, що протягом 29-ти днів спостережень не зареєстрували жодної смерті у пацієнтів, які отримували молнупіравір, порівняно з хворими, які отримували плацебо.
Лікарський засіб заважає інфекції розмножуватися в організмі людини за рахунок “внесення помилок” у генетичний код коронавірусу.
Утім такий механізм дії препарату викликає певні занепокоєння у фахівців, тож протипокази до застосування молнупіравіра —вагітність або бажання завагітніти, чи лактація.Також по темі: Експеримент удався! Як масова вакцинація врятувала Моршин від коронавірусу CoronaVac. Уся правда про китайську вакцину від коронавірусу Коли закінчиться пандемія коронавірусу? Вчені зробили сенсаційну заяву
Науковці сподіваються, що молнупіравір буде ефективним проти різних штамів COVID-19.
Над якими розробками працює компанія Pfizer?
Чому антикоронавірусні вакцини винайшли так швидко, а ліки від COVID-19 ні ?
Відповіді на питання дивіться в сюжеті Альони Нестеренко.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, який імунітет краще бореться з коронавірусом
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