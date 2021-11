Пігулки від коронавірусу вже винайшли! Наскільки ефективні і коли Україна отримає препарат

Таблетки від коронавірус: все, що потрібно знати.

Днями одразу декілька фармацевтичних компаній представили революційні ліки від COVID-19 прямої дії.

Науковці кажуть, що це може змінити хід пандемії.

В Україні з’являться новітні ліки від коронавірусу — молнупіравір.

Відповідний наказ МОЗ України видало 4 листопада.

Українці матимуть змогу долучитись до досліджень препарату.

Мета цієї фази — визначити, наскільки лікарський засіб ефективний для запобігання хвороби у дорослих, які проживають разом із хворими на COVID-19.

Так, якщо фіксують одне мізерне відхилення — препарат одразу знімається з розгляду чи повертається на доопрацювання.

А от на першій фазі клінічних досліджень вже фіксують наслідки першого використання препарату.

Велика Британія першою в світі схвалила цей лікарский засіб для лікування COVID-19.

Очільник британського МОЗ зазначив — препарат призначений насамперед для пацієнтів з “ослабленим” імунітетом.

Пігулки, за показаннями лікаря, прийматимуть двічі на день люди найбільш вразливих груп — люди похилого віку, а також ті пацієнти, які мають хронічні захворювання, наприклад, цукровий діабет або серцеву недостатність.

Молнупіравір створили американські фармацевтичні компанії Merck Sharp & Dohme та Ridgeback Biotherapeutics.

До пандемії Merck займалася розробкою препаратів від вірусів імунодефіциту людини та Ебола, серцево-судинних та ендокринних захворювань, безпліддя.

Спочатку молнупіравір розробляли як препарат від грипу, та у ході досліджень у США науковці з’ясували, що він здатен вдвічі знижувати ризик госпіталізації та смерті від коронавірусу та ускладнень.

На сайті розробника повідомляють, що протягом 29-ти днів спостережень не зареєстрували жодної смерті у пацієнтів, які отримували молнупіравір, порівняно з хворими, які отримували плацебо.

Утім такий механізм дії препарату викликає певні занепокоєння у фахівців, тож протипокази до застосування молнупіравіра —вагітність або бажання завагітніти, чи лактація.

Науковці сподіваються, що молнупіравір буде ефективним проти різних штамів COVID-19.

Над якими розробками працює компанія Pfizer?

Чому антикоронавірусні вакцини винайшли так швидко, а ліки від COVID-19 ні ?

Відповіді на питання дивіться в сюжеті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, який імунітет краще бореться з коронавірусом

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.