Не тільки хамон і паелья. Які страви іспанської кухні варто спробувати

Страви іспанської кухня, які неодмінно варто спробувати.

Іспанська кухня – смачна, ситна та колоритна.

Вона складається з доволі простих продуктів, але страви виходять апетитними та незвичайними.

Найпопулярніші способи приготування – це запікання та обсмажування.

То які іспанські страви варто спробувати під час подорожі цією країною, чи просто завітавши до традиційного ресторанчика в Україні? Детально розповідаємо в матеріалі.

Тапас – це традиційна іспанська закуска до вина чи пива.

Так називають бутерброди з найрізноманітнішими начинками, які так люблять в Іспанії. Це може бути все, що завгодно: курка, анчоуси, оливки, авокадо, томати…

І ось чому.

У давнину під час їжі ними накривали келихи з напоями, щоб туди не потрапили комахи.

А ця страва – чудова ідея для тих, хто не любить викидати рештки їжі. Адже основний її інгредієнт – черствий хліб.

Його кришать поверх різноманітних (також накришених) інгредієнтів – м’яса, ковбаси, овочів.

Цю страву колись вигадали незаможні фермери, які шукали недорогий, але поживний сніданок.

А цей суп – взагалі ван лав!

Гаспачо – це стиглі помідори, запашні солодкі перці, хрусткі огірки, гостренькі часничок та цибуля.

Усе це заправляється свіжою оливковою олією, перебивається в крем та охолоджується.

Для спекотної іспанської погоди кращої страви не знайти. Та й приготований з українських продуктів, гаспачо теж смакує недурно.

Паелья – одна з найбільш відомих іспанських страв.

Вона віддалено нагадує плов, адже її основний інгредієнт – рис, приготований у жаровні з товстими стінками.

Традиційно паелью готують із морепродуктами, втім можна зустріти і варіанти з курки, кролика чи навіть її вегетаріанський овочевий варіант.

Також до справжньої паельї додають шафран, що надає страві неповторного аромату.

Розповідати про іспанську кухню й нічого не сказати про хамон – неможливо. Адже це, без перебільшення, національна гордість іспанців.

Існує 2 основних його види – серрано та іберіко.

Хамон серрано виготовляють із м’яса звичайних свиней, які не дотримуються спеціальної дієти чи випасу.

Хамон іберіко роблять із спеціальних чорних іберійських свиней, які знаходяться на свіжому повітрі та харчуються виключно жолудями. У результаті їхнє м’ясо набуває насиченого смаку та особливого смаку. Звісно ж, ціна хамона іберіко – відповідна.

Морські гребінці – фірмова страва в іспанському регіоні Галісія.

Їх тут готують по-особливому. Спочатку обсмажують в оливковій олії з шинкою, травами та крапелькою бренді.

А потім укладають усе на дно великої мушлі, посипають хлібними крихтами та запікають.

Виходить дуже оригінально і смачно.

Один із іспанських спеціалітетів – картопляна тортилья.

Найчастіше цю страву подають на сніданок.

Іноді її розрізають на шматочки, кладуть на хліб та подають як тапас.

Якщо не можеш жити без солоденького – обов’язково спробуй туррон, або ж мигдальну нугу. У його складі – мигдаль, мед та яєчний білок.

Виготовляють туррон здебільшого в іспанській провінції Аліканте. Мигдальні горіхи використовують місцеві.

Цей смаколик традиційно вважається різдвяним, втім іспанці їдять його цілий рік. А все тому, що це ну дуже смачно!

Ще одна солодка іспанська страва – чуррос.

Цей десерт готують із заварного тіста, приблизно такого, з якого роблять еклери. От тільки в Іспанії його не запікають, а смажать у фритюрі.

А потім посипають корицею, цукровою пудрою та їдять із розплавленим шоколадом.

Чуррос бажано їсти гарячим, запиваючи запашною кавою або чаєм.

Сангрія – це оргінальний напій на основі вина.

У нього додаються шматочки сезонних фруктів, газована вода, цукор, а іноді – ще й прянощі.

Сангрія буває червоною або білою, залежно від вина, з якого її готують.

Для спекотної іспанської погоди це ідеальний алкогольний напій.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про страви італійської кухні.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.