Італійська кухня: ТОП-10 страв, які варто спробувати

Італійська кухня – одна з найбільш популярних у світі.

Її основа – соковиті овочів, м’які сири, макарони з твердих сортів пшениці, морепродукти, оливкова олія та запашні трави.

Сьогодні ми не будемо розповідати про піцу і пасту – про них ви і так давно знаєте.

А от що ще спробувати в Італії, в італійському ресторані чи просто приготувавши вдома? Зараз усе дізнаєтесь.

Полента найбільш популярна на півночі Італії.

По суті, це каша з кукурудзяного борошна грубого помолу.

Найчастіше її подають під грибним, м’ясним або вершковим соусом та посипають тертим пармезаном.

Їдять поленту як гарячою (у вигляді каші), так і холодною, нарізаючи на порційні шматки.

Лазанья – одна з тих страв, без яких просто неможливо уявити італійську кухню.

Це багатошарова запіканка, у якій чергуються листи тіста, начинка і соус бешамель.

Начинка може бути будь-якою: фарш, гриби, морепродукти, овочі.

Лазанья надзвичайно ситна й калорійна, тому замовляй її, коли добряче зголоднієш.

В Україні квіти цукіні та кабачків у сезон можна побачити мало не на кожному городі. Втім, їх ніхто тут не їсть.

А от в Італії це цілком звична страва.

Їх начиняють сиром і обсмажують у клярі. Подають зі свіжими овочами, соусами та м’яким вершковим сиром.

Аранчіні дуже популярні у південних регіонах Італії, зокрема – на Сицилії.

Там їх можна зустріти в будь-якому кафе та на лотках із вуличною їжею.

Це рисові кульки з начинкою, обсмажені у фритюрі.

Класичні аранчіні начиняють фаршем і томатним соусом.

Втім, зустрічаються варіанти з моцарелою, грибами, сьомгою та навіть шоколадом і горіховою пастою.

Фріттата – це італійський омлет із овочами та сиром.

Його спочатку готують на сковороді, а потім – доводять до готовності в духовці.

Страва виходить ніжна, ситна, дуже ароматна і зі смачною хрусткою скоринкою.

Капрезе – це традиційна закуска з помідорів, сиру моцарелла, зеленого базиліку та оливкової олії.

Вважається однією з головних національних страв Італії.

І не лише через чудовий смак, але й завдяки червоно-біло-зеленому кольору, що нагадує італійський прапор.

А це – страва на любителя.

Адже готується вона з коров’ячого шлунка, який тушкують у вині з овочами.

Раніше тріппа вважалася їжею бідняків, втім сьогодні це делікатес, який часто можна знайти в меню дорогих ресторанів.

Ми не пробували особисто, але подейкують, що незвичайна страва й справді виходить дуже смачною та ніжною.

Гадаємо, суп Мінестроне ви не раз готували у себе в дома.

Адже під цією назвою ховається класичний супчик із сезонних овочів.

Цю густу, смачну і наваристу страву обожнюють як італійці, так і українці.

Тірамісу – один із найвідоміших італійських десертів.

Складається з бісквітного печива савоярді, сиру маскарпоне, яєць, кави та цукрової пудри.

Звісно, це справжня калорійна бомба.

Але спробувавши тірамісу на смак ти, скоріше за все, захочеш відкласти свою дієту на потім.

Джелато – це традиційне італійське морозиво.

Його готують із вершків або молока з додаванням свіжих фруктів, горіхів, цукатів, кави, карамелі та інших смаколиків.

А від морозива, яке модна купити в інших країнах, джелато відрізняється невеликою жирністю та особливою технологією виробництва.

Нагадаємо, раніше ми публікували добірку фільмів про Італію.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.