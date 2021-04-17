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ICTV Ранок 17.04.2021 15:00
17.04.2021 15:00
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Страви з каштанів і цілющі напої. Емігрантка про національну кухню Туреччини


Емігрантка – про національну кухню Туреччини.

Українка Ліна вже 2 роки  мешкає в Туреччині.

Сьогодні вона розповість, якими кулінарними сюрпризами дивувала її нова країна.

Це і турецькі манти, які поміщаються в одну столову ложку в кількості п’яти-семи штук!

І національні напої гострий шалгам та солодкий салєп.

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Манти – візитка національної кухні

Турецькі манти! Напевно, більшість українців уявляють їх величезними пельменями.

Але турецька версія цієї вже звичної нам страви – справжня ювелірка у світі кулінарії.

Вони і справді настільки маленькі, що в столовій ложці поміщається ціла жменька маленьких пельмешок. Щоб нагодувати такою незвичною стравою сім’ю, турецькі господині витрачають дуже багато часу. Навіть не знаю, звідки в них береться терпіння, щоб наліпити стільки маленьких мантів, – каже дівчина.

Але це не єдина цікавинка, яка є у турків.

Незвичайні напої 

Турецька кухня багата на незвичні напої.

Один із таких називається шалгам.

Ліна каже, що ніде окрім Туреччини, його, мабуть, і не скуштуєш.

Шалган виготовляють із соку ріпи чорної моркви та з додаванням дріжджів. Шалган нагадує наш розсол, а за кольором є червоним непрозорим напоєм. Шалган традиційно подають холодним у високих склянках зі скибочками маринованої моркви.

Дівчина розповідає, що шалгам досить гострий і смак цього напою може відрізнятися залежно від того, де його п’єш.

Які напої турецької кухні є цілющими?

Чи справді турки готують страви з каштанів.

Детальніше дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як у Туреччині відбувається вакцинація від COVID-19.

Фото: Pexels

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Теги: емігранти, кухня, страви, Туреччина
17.04.2021 15:00



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