Страви з каштанів і цілющі напої. Емігрантка про національну кухню Туреччини

Емігрантка – про національну кухню Туреччини.
Українка Ліна вже 2 роки мешкає в Туреччині.
Сьогодні вона розповість, якими кулінарними сюрпризами дивувала її нова країна.
Це і турецькі манти, які поміщаються в одну столову ложку в кількості п’яти-семи штук!
І національні напої – гострий шалгам та солодкий салєп.Також по темі: Безкоштовне навчання для іноземців? Українка розповіла про освіту в Туреччині Ці турецькі страви бояться їсти навіть самі турки Чому в Туреччині перед одруженням треба перевіритися на ВІЛ
Манти – візитка національної кухні
Турецькі манти! Напевно, більшість українців уявляють їх величезними пельменями.
Але турецька версія цієї вже звичної нам страви – справжня ювелірка у світі кулінарії.
Вони і справді настільки маленькі, що в столовій ложці поміщається ціла жменька маленьких пельмешок. Щоб нагодувати такою незвичною стравою сім’ю, турецькі господині витрачають дуже багато часу. Навіть не знаю, звідки в них береться терпіння, щоб наліпити стільки маленьких мантів, – каже дівчина.
Але це не єдина цікавинка, яка є у турків.
Незвичайні напої
Турецька кухня багата на незвичні напої.
Один із таких називається шалгам.
Ліна каже, що ніде окрім Туреччини, його, мабуть, і не скуштуєш.
Шалган виготовляють із соку ріпи чорної моркви та з додаванням дріжджів. Шалган нагадує наш розсол, а за кольором є червоним непрозорим напоєм. Шалган традиційно подають холодним у високих склянках зі скибочками маринованої моркви.
Дівчина розповідає, що шалгам досить гострий і смак цього напою може відрізнятися залежно від того, де його п’єш.
Які напої турецької кухні є цілющими?
Чи справді турки готують страви з каштанів.
Детальніше дивіться у відео.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як у Туреччині відбувається вакцинація від COVID-19.
Фото: Pexels