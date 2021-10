Мексиканська кухня: які страви варто спробувати

Мексиканська кухня – екзотична, ситна і дуже гостра. Серед її основних інгредієнтів – бобові, м’ясо, кукурудза, авокадо, гострий перець та різноманітні соковиті овочі.

Зустрічаються і більш екзотичні речі, як-от бананове листя та плоди кактуса.

Національні мексиканські страви такі смачні та незвичайні, що їх навіть включили до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.

То що саме спробувати під час подорожі Латинською Америкою або в мексиканському ресторанчику в Україні?

Розповідаємо в матеріалі.

Буріто – справжня класика мексиканської національної кухні.

Це апетитний рулет, що складається з традиційного кукурудзяного коржика – тортильї, та ситної начинки.

Найчастіше в тортилью загортають м’ясний фарш, боби, овочі, сир чи гуакамоле. Доповнюють усе це гострим томатним або вершковим соусом та зеленню.

Буріто – це свого роду фастфуд, тож придбати його можна всюди: і в палатках із вуличною їжею, і в дорогих ресторанах.

Начос – надзвичайно популярна закуска в Мексиці. Простими словами, це кукурудзяні чіпси, які їдять із різноманітними соусами.

Найбільш популярний варіант – це начос із гуакамоле.

Ми так багато говорили про гуакамоле в попередніх пунктах, що час уже розповісти і про нього.

Власне, це смачна яскраво-зелена паста, зроблена зі стиглого авокадо.

Окрім основного інгредієнту, в гуакамоле можуть додавати сік лайма, помідори, кінзу, цибулю та гострий перець.

А це – ідеальний вибір для любителів екзотики.

Тамалес – такі собі мексиканські бутерброди, загорнуті в бананове листя.

Ця страва існує як у солоному, так і в солодкому варіанті.

Їдять її переважно на сніданок.

Такос – одна з улюблених мексиканських страв.

Складається з кукурудзяних або пшеничних коржиків та теплої начинки, яка подається на окремих тарілках.

Кожен загортає її власноруч – у тій кількості, в якій захоче.

Найпопулярніші наповнення для такосу – квасоля, помідори, шинка та яловичий фарш.

Чилі кон карне з іспанської мови перекладається як «Чилі з мясом».

Як можна здогадатися з назви, страва надзвичайно гостра, буквально вогняна. Тож перед тим, як її пробувати, запасися склянкою води 🙂

Крім основних інгредієнтів, до чилі кон карне часто додають квасолю, овочі, пряні трави, какао і тростинний цукор.

Полюбляють у Мексиці й супи. Наприклад, густу кукурудзяну юшку під назвою позоло.

Для цієї страви кукурудзу варять довго-довго, аж поки зерна самі не лопнуть. Тому суп виходить неймовірно ніжним і кремовим.

Окрім кукурудзи, до складу позоле входить куряче м’ясо або квасоля.

Також є варіації з додаванням гострого соусу «сальса» або авокадо.

Хочеться чогось ще більш оригінального? Тоді спробуй салат із плодів кактуса.

Окрім, власне, кактуса в нього додають стиглі помідори, чолодка червона цибуля та листя коріандру.

Трес Лечес – це знаменитий мексиканський торт, назва якого дослівно перекладається як Три Молока.

Готується він дійсно з трьох видів молока: топленого, згущеного та вершків.

Виходить надзвичайно ніжним, пухнастим і… дуже калорійним.

Тож до щоденного раціону включати такий смаколик ми б не радили, але спробувати його варто обов’язково.

Мангонада – це популярний мексиканський десерт із манго та апельсинів, що нагадує м’яке морозиво.

Має неймовірний тропічний аромат і приємний кисло-солодкий смак.

Сподобається тим, хто надає перевагу легким фруктовим ласощам.

Фото: Pexels

