Грецька кухня: 10 страв, які варто спробувати

Грецька кухня – проста, корисна та зрозуміла. Водночас вона яскрава, сповнена південним сонцем та пряним ароматом спецій.

Серед її основних інгредієнтів – соковиті овочі, свіжа оливкова олія, м’які розсільні сири, морепродукти, м’ясо та різноманітні спеції.

Ранок у Великому Місті зробив добірку страв, які варто спробувати у Греції (чи навіть просто приготувати на своїй кухні).

Мусака, мабуть, голова візитівка грецької кухні. Тож не дивно, що цю страву там можна знайти в кожному ресторанчику.

Це багатошарова й дуже ситна запіканка, в якій чергуються м’ясний фарш, баклажани та соус бешамель.

Зверху мусаку присипають тертим сиром – і запікають у глиняних мисках.

Цікаво, що єдиного універсального рецепту мусаки не існує – у кожного кухаря вона виходить різною.

Дехто додає картоплю, хтось – помідори або гриби. Є й варіації з фаршем: для мусаки використовують як баранину, так і яловичину.

Ще одна суперпопулярна грецька страва – сувлакі.

Це невеличкі шашлики, нанизані на дерев’яні шпажки й приготовані на відкритому вогні або в печі.

Найчастіше сувлакі готують із курячого філе, втім можна зустріти й варіанти зі свинини та баранини.

До страви подають хлібні коржики та йогуртовий соус.

Сувлакі у Греції вважається фаст-фудом, тож спробувати його можна у закладах швидкого харчування.

Якщо ж м’ясо вам не до смаку, не страшно! Адже Греція багата на морепродукти.

Зокрема, рекомендуємо спробувати восьминога.

Найчастіше його тут запікають на грилі з додаванням лимонного соку, свіжої оливкової олії та спецій.

Виходить вишукано і дуже смачно.

Цей ніжний вершковий пиріг з пристрасною назвою мало кого може залишити байдужим.

Тонке тісто, що тане в роті, та начинка зі шпинату, сиру і кедрових горіхів зазвичай до смаку навіть вибагливим гурманам.

І навіть тим, хто взагалі не любить шпинат у інших стравах.

Фасолада – це густий і наваристий квасоляний суп, що був відомий ще за давньогрецьких часів.

Їдять його в основному взимку, коли температура опускається нижче +7°C – бо ж гарячий і ситний.

Окрім квасолі, до складу фасолади входять цибуля, морква, томати, оливкова олія та обов’язково – селера. Саме він додає страві незвичайного пряного аромату.

Ви точно знаєте цю страву, адже в Україні вона відома під назвою «грецький салат».

Втім, із певними варіаціями.

Окрім основних інгредієнтів, у Греції до сільського салату додають орегано.

Фету використовують лише з овечого чи козячого молока. І зазвичай не ріжуть її на кубики, а кладуть цілим шматком поверх овочів.

Під цією загадковою назвою ховається баклажанна ікра. Втім, не звичайна, а традиційна давньогрецька.

Від звичної нам закуски мелідзаносалата відрізняється додатковими інгредієнтами, серед яких – бальзамічний оцет, лимонний сік, волоські горіхи та запашні пряні трави.

Подають страву в маленьких салатницях. Їдять, намазуючи на ще теплу піту.

Йеміста в перекладі з грецької мови означає “фарширований”.

Це великі помідори та солодкий перець, наповнені м’ясним фаршем, змішаним із рисом і травами.

Дещо нагадує наші голубці, але із середземноморськими нотками.

Якщо ж хочеться чогось солоденького, радимо спробувати лукумадес.

Незважаєчи на схожість назв, до лукуму цей десерт не має жодного відношення.

Лукумадес – це крихітні круглі пончики, щедро политі медом і присипані корицею.

Найкраще смакують теплими.

І наостанок. Подорожуючи Грецією, обов’язково спробуйте незвичайне місцеве вино – рецину.

Цей напій готують із додаванням соснової смоли. Тож аромат рецини – ну дуже специфічний.

Кажуть, дуже мало кого це вино залишає байдужим. Дехто його обожнює, а хтось відмовляється пробувати вдруге.

Щоб дізнатися, чи смакуватиме воно саме тобі – варто спробувати особисто.

Фото: Pexels

