Грецька кухня: 10 страв, які варто спробувати

Грецька кухня – проста, корисна та зрозуміла. Водночас вона яскрава, сповнена південним сонцем та пряним ароматом спецій.
Серед її основних інгредієнтів – соковиті овочі, свіжа оливкова олія, м’які розсільні сири, морепродукти, м’ясо та різноманітні спеції.
Ранок у Великому Місті зробив добірку страв, які варто спробувати у Греції (чи навіть просто приготувати на своїй кухні).
Популярні грецькі страви
Мусака
Мусака, мабуть, голова візитівка грецької кухні. Тож не дивно, що цю страву там можна знайти в кожному ресторанчику.
Це багатошарова й дуже ситна запіканка, в якій чергуються м’ясний фарш, баклажани та соус бешамель.
Зверху мусаку присипають тертим сиром – і запікають у глиняних мисках.
Цікаво, що єдиного універсального рецепту мусаки не існує – у кожного кухаря вона виходить різною.
Дехто додає картоплю, хтось – помідори або гриби. Є й варіації з фаршем: для мусаки використовують як баранину, так і яловичину.
Сувлакі
Ще одна суперпопулярна грецька страва – сувлакі.
Це невеличкі шашлики, нанизані на дерев’яні шпажки й приготовані на відкритому вогні або в печі.
Найчастіше сувлакі готують із курячого філе, втім можна зустріти й варіанти зі свинини та баранини.Також по темі: Що подивитись у Греції? ТОП-5 найкрасивіших місць "Золота віза" і дешеве власне житло - чим дивує українців Греція Що подивитись в Афінах: ТОП найцікавіших місць
До страви подають хлібні коржики та йогуртовий соус.
Сувлакі у Греції вважається фаст-фудом, тож спробувати його можна у закладах швидкого харчування.
Восьминіг
Якщо ж м’ясо вам не до смаку, не страшно! Адже Греція багата на морепродукти.
Зокрема, рекомендуємо спробувати восьминога.
Найчастіше його тут запікають на грилі з додаванням лимонного соку, свіжої оливкової олії та спецій.
Виходить вишукано і дуже смачно.
Спанакопіта
Цей ніжний вершковий пиріг з пристрасною назвою мало кого може залишити байдужим.
Тонке тісто, що тане в роті, та начинка зі шпинату, сиру і кедрових горіхів зазвичай до смаку навіть вибагливим гурманам.
І навіть тим, хто взагалі не любить шпинат у інших стравах.
Фасолада
Фасолада – це густий і наваристий квасоляний суп, що був відомий ще за давньогрецьких часів.
Їдять його в основному взимку, коли температура опускається нижче +7°C – бо ж гарячий і ситний.
Окрім квасолі, до складу фасолади входять цибуля, морква, томати, оливкова олія та обов’язково – селера. Саме він додає страві незвичайного пряного аромату.
Хоріатіки, або сільський салат
Ви точно знаєте цю страву, адже в Україні вона відома під назвою «грецький салат».
Втім, із певними варіаціями.
Окрім основних інгредієнтів, у Греції до сільського салату додають орегано.
Фету використовують лише з овечого чи козячого молока. І зазвичай не ріжуть її на кубики, а кладуть цілим шматком поверх овочів.
Мелідзаносалата
Під цією загадковою назвою ховається баклажанна ікра. Втім, не звичайна, а традиційна давньогрецька.
Від звичної нам закуски мелідзаносалата відрізняється додатковими інгредієнтами, серед яких – бальзамічний оцет, лимонний сік, волоські горіхи та запашні пряні трави.
Подають страву в маленьких салатницях. Їдять, намазуючи на ще теплу піту.
Йеміста
Йеміста в перекладі з грецької мови означає “фарширований”.
Це великі помідори та солодкий перець, наповнені м’ясним фаршем, змішаним із рисом і травами.
Дещо нагадує наші голубці, але із середземноморськими нотками.
Лукумадес
Якщо ж хочеться чогось солоденького, радимо спробувати лукумадес.
Незважаєчи на схожість назв, до лукуму цей десерт не має жодного відношення.
Лукумадес – це крихітні круглі пончики, щедро политі медом і присипані корицею.
Найкраще смакують теплими.
Рецина
І наостанок. Подорожуючи Грецією, обов’язково спробуйте незвичайне місцеве вино – рецину.
Цей напій готують із додаванням соснової смоли. Тож аромат рецини – ну дуже специфічний.
Кажуть, дуже мало кого це вино залишає байдужим. Дехто його обожнює, а хтось відмовляється пробувати вдруге.
Щоб дізнатися, чи смакуватиме воно саме тобі – варто спробувати особисто.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі страви італійської кухні.
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