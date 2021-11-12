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ICTV Ранок 12.11.2021 20:20
12.11.2021 20:20
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Новий стиль. Кеті Перрі кардинально змінила імідж

Новий стиль. Кеті Перрі кардинально змінила імідж

Американська співачка Кеті Перрі показала фотографії з новим стилем.

Ними знаменитість поділилась в своєму Інстаграм.

Днями Перрі вирішила змінити колір волосся.

Тепер же зірка стала брюнеткою.

У новому стилі артистка встигла відвідати церемонію вручення нагород у сфері кантрі-музики Country Music Association Awards.

— Я просто думаю, що настав час дати їм усе, чого вони хочуть, – прокоментувала допис Перрі.

На світлинах Кеті у сукні з драпуванням та корсетом.

Сукня чудово підкреслює фігуру знаменитості.

Образ доповнює намисто з перлин, легкий макіяж та зачіска у вигляді зібраного пучка.

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, яким образом Кеті Перрі вразила фанатів

Фото: katyperry

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Теги: інстаграм зірок, Кеті Перрі, шоу-бізнес
12.11.2021 20:20



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