Новий стиль. Кеті Перрі кардинально змінила імідж

Американська співачка Кеті Перрі показала фотографії з новим стилем.
Ними знаменитість поділилась в своєму Інстаграм.
Днями Перрі вирішила змінити колір волосся.
Тепер же зірка стала брюнеткою.
У новому стилі артистка встигла відвідати церемонію вручення нагород у сфері кантрі-музики Country Music Association Awards.
— Я просто думаю, що настав час дати їм усе, чого вони хочуть, – прокоментувала допис Перрі.
На світлинах Кеті у сукні з драпуванням та корсетом.
Сукня чудово підкреслює фігуру знаменитості.
Образ доповнює намисто з перлин, легкий макіяж та зачіска у вигляді зібраного пучка.Також по темі: Стрункі ноги. Кеті Перрі показала стильний образ у сукні з розрізом до стегна «Залишила на два дні». Кеті Перрі жартівливо прокоментувала відверте фото Орландо Блума Романтичний відпочинок. Кеті Перрі та Орландо Блум гайнули до Венеції
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, яким образом Кеті Перрі вразила фанатів
Фото: katyperry