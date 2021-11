Новий стиль. Кеті Перрі кардинально змінила імідж

Американська співачка Кеті Перрі показала фотографії з новим стилем.

Ними знаменитість поділилась в своєму Інстаграм.

Днями Перрі вирішила змінити колір волосся.

Тепер же зірка стала брюнеткою.

У новому стилі артистка встигла відвідати церемонію вручення нагород у сфері кантрі-музики Country Music Association Awards.

На світлинах Кеті у сукні з драпуванням та корсетом.

Сукня чудово підкреслює фігуру знаменитості.

Образ доповнює намисто з перлин, легкий макіяж та зачіска у вигляді зібраного пучка.

Фото: katyperry

