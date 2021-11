В костюмі вакцини. Кеті Перрі вразила фанатів дивним вбранням

Співачка Кеті Перрі вразива фанатів дивним костюмом.

Цим образом зірка поділилась в Інстаграм-акаунті.

Актуальний, так би мовити, костюм вакцини від COVID-19 обрала цього річ на Хелловін Перрі.

Так, знаменитість позувала поряд зі своїм зірковим чоловіком Орландо Блумом, який був в образі лікаря.

Допис встиг зібрати більше 2 мільйонів переглядів.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: katyperry

