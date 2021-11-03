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ICTV Ранок 03.11.2021 20:20
03.11.2021 20:20
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В костюмі вакцини. Кеті Перрі вразила фанатів дивним вбранням

В костюмі вакцини. Кеті Перрі вразила фанатів дивним вбранням

Співачка Кеті Перрі вразива фанатів дивним костюмом.

Цим образом зірка поділилась в Інстаграм-акаунті.

Актуальний, так би мовити, костюм вакцини від COVID-19 обрала цього річ на Хелловін Перрі.

— Будьте обережні – друзі, звернулася до своїх підписників, Перрі.

Так, знаменитість позувала поряд зі своїм зірковим чоловіком Орландо Блумом, який був в образі лікаря.

Також по темі: «Залишила на два дні». Кеті Перрі жартівливо прокоментувала відверте фото Орландо Блума Романтичний відпочинок. Кеті Перрі та Орландо Блум гайнули до Венеції Кращі романтичні комедії, від яких затамовуєш подих

Допис встиг зібрати більше 2 мільйонів переглядів.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували стильний образ Кеті Перрі

Фото: katyperry

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03.11.2021 20:20



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